Video. Analiza sinceră a lui Florin Gardoș despre Tamm si Dawa: “Au greșit foarte mult!”

Cu Anderlecht, în acest , Dawa a izbutit să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Dar a și greșit la ambele goluri ale gazdelor, lucru care, de altfel, l-a făcut și pe . Florin Gardoș a vorbit în despre actualul cuplu de fundași centrali ai lui Dică și a analizat prestația fiecărui jucător.

Florin Gardoș despre Joyskim Dawa, în direct la Fanatik SuperLiga: „Grave mi se pare poziționarea și greșelile pe care le face”

În opinia lui Forin Gardoș, cei doi fundași centrali ai FCSB nu au avut o prestație notabilă la meciul cu Anderlecht. ”Sincer, au greșit foarte mult. În special Dawa. Are probleme, mai ales de poziționare. Are și în duelurile unu la unu. Are tendința aceasta de a sta mereu cu mâna pe adversari.

Indiferent dacă este atacantul cu spatele la el sau dacă pierde duelul. El automat a pus mâna pe atacant. A făcut deja două penalty-uri, cel puțin, de când a venit la această echipă”, a spus Gardoș, în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Pentru a merge mai departe cu caracterizarea lui Dawa. Scoțând în evidență carențele jucătorului venit de la FC Botoșani. ”Când vorbești despre inteligența unui jucător, te referi la felul în care pasează. Iar el la acest aspect este deficitar.

Suferă la construcție. Dar acest aspect se antrenează mai greu. Cel puțin la vârsta pe care o are el, nu poți să-l mai faci să fie un jucător tehnic. Dar nici nu trebuie să facă neapărat treaba aceasta.

Mai gravă mi se pare poziționarea, greșelile pe care le face la acest capitol. Ar trebui să avem faze pentru a explica. Pentru că sunt momente în care stă prea retras. Ori altele în care a ieșit în margine fără sens, căci golul tot din centru va veni.

Iar dincolo de poziționare, așa cum am spus, felul în care gestionează duelurile unu la unu. Mult cu mâna pe adversar. E agresiv, dar riscă foarte mult, cu intervenții în careu. Ar trebui să fie mai cumpătat”, este concluzia lui Gardoș.

Florin Gardoș cred că Joonas Tamm ar face pereche bună cu Iulian Cristea

În ceea ce-l privește pe Joonas Tamm, Gardoș apreciază că a greșit mai puțin, dar are și el deficiență. Dar punctează și faptul că fundașii centrali ai celor de la FCSB nu au o sarcină ușoară ținând cont de partitura tactică a echipei.

”A ieșit mai puțin în evidență prin lucruri negative. Mi se pare un fundaș decent”, spune Gardoș despre Tamm. Pentru a continua: ”Este adevărat că nu este chiar ușor să joci fundaș central la FCSB în acest moment. Pentru că sunt destul de expuși. N-a fost cazul aseară, cel puțin la goluri, dar sunt mai expuși.

Pentru că nu mai ai, cum se întâmpla la generația noastră, doi închizători clasici, Pintilii și Bourceanu. Nu eram la fel de expuși. Dare, revenind la cei doi fundași, Dawa și Tamm, sunt destul de deficitari.

Aș vedea un cuplu mult mai bun pe Cristea și pe Tamm. Cred că s-ar completa mai bine”, și-a încheiat Florin Gardoș analiza celor doi fundași centrali de la FCSB.