Video. Codul portocaliu a transformat Gorjul într-o Veneţie. Străzile şi zeci de gospodării au fost inundate, ploile continuă

Joi după-amiază, mai multe localități din județul Gorj au fost lovite de ploi torențiale care au cauzat inundații de amploare. Numeroase gospodării au fost inundate, iar grădinile și culturile au fost compromise. Situația cea mai gravă a fost înregistrată în satul Celei, din Tismana, unde drumurile au fost acoperite de apă, făcând unele sectoare impracticabile.

Veneția pe străzile din Gorj

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Gorj, . Orașele Motru și Tismana, împreună cu comunele Godinești și Ciuperceni, au fost lovite de viituri puternice. În zona Celei din orașul Tismana, apele au format șuvoaie care curg prin curțile locuitorilor, iar intervenția pompierilor și salvamontiștilor a fost necesară pentru salvarea oamenilor blocați.

ADVERTISEMENT

„O persoană este surprinsă de viitură în satul Vârtopu, din comuna Ciuperceni. Salvamontiștii intervin alături de lucrătorii ISU Gorj. Persoana surprinsa de viitura la Vartop, comuna Ciuperceni. Intervin echipaje de la ISU Gorj și Salvamont“, precizează reprezentanții ISU Gorj.

În același timp, ISU Gorj a mobilizat șapte echipe de pompieri cu autospeciale de intervenție și motopompe pentru a evacua apa din gospodării. Într-un caz particular, o femeie a fost salvată de salvamontiști și pompieri, care au folosit corzi de alpinism pentru a o aduce în siguranță peste zona afectată de viitură.

ADVERTISEMENT

„În acest moment, ISU Gorj are dislocate in teren un număr 7 echipaje de pompieri cu 7 autospeciale de intervenție, dotate cu motopompe pentru evacuarea apei din gospodarii in următoarele localități: Godinesti, sat Pirau de Pripor; Motru, sat Dealu Pomilor și sat Ripa; Ciuperceni, sat Vârtopu; oraș Tismana, sat Celei”, anunță reprezentanții ISU GORJ.

Meteorologii au emis un cod portocaliu de vreme severă pentru localitățile Tismana, Runcu, Padeș, Peștișani, Godinești și Arcani. Cantitățile de apă acumulate în ultimele ore depășesc 35 de litri pe metru pătrat, punând în pericol zonele respective.

ADVERTISEMENT

Cariera minieră Roșia, inundată

În timp ce inundațiile continuă să afecteze județul Gorj, imagini tulburătoare au fost surprinse în cariera minieră Roșia, care furnizează cărbune pentru Termocentrala Rovinari. , iar angajații trebuie să se deplaseze cu bărci pneumatice. Echipamentele au fost afectate de apă și au încetat să funcționeze, ceea ce necesită intervenții suplimentare pentru gestionarea situației.

„Este vorba de vatra carierei Roșia. Sunt motoarele amplasate acolo de la pompele care scot apa din carieră ca să nu fie inundată. Activitatea de extracție nu este afectată. Este un punct unde se strâng mai multe ape din carieră și de unde se extrag. Dacă motoarele nu mai funcționează, apa nu mai poate fi scoasă și s-a acumulat atât de mult. Probabil că va fi nevoie de alte motoare“, povestește un muncitor de la Roșia, citat de .

ADVERTISEMENT

Complexul Energetic Oltenia (CEO), al cărui component este cariera Roșia, se află într-un proces de restructurare până în anul 2026. În încercarea de a reduce dependența de cărbune, CEO planifică înlocuirea centralelor pe cărbune cu cele pe gaze și dezvoltarea parcurilor fotovoltaice.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, în ultimele luni, carierele miniere ale CEO au fost afectate de evenimente nefericite, inclusiv un accident mortal la cariera Jilț Sud. Autoritățile și echipele de intervenție continuă să lucreze pentru a gestiona situația și a oferi sprijin comunităților afectate de inundații.