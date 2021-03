Video. Costel Alexe, chinuit de limba engleză. Moment comic cu Președintele CJ Iași

Costel Alexe s-a „împiedicat” din nou de limba engleză. Baronul de Iași a întâmpinat mari probleme în timpul unui discurs.

Președintele Consiliului Județean Iași a încercat să citească câteva fraze de pe o foaie și s-a împotmolit în timp ce încerca să pronunțe numele Asociației ATRIUM Arhitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory.

Pentru că nu mai reușea să nimerească pronunția corecta, Costel Alexe a renunțat și a început să folosească o serie de interjecții. Momentul comic a fost surprins în imaginile publicate de Ziarul de Iași, potrivit G4Media.

Costel Alexe, chinuit de limba engleză. Ce înseamnă ”Bam bam bam”

Alexe s-a încurcat când a încercat să citească de pe foaie numele în engleză al unei asociații în care CJ Iași este membru fondator – Asociația ATRIUM Arhitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory.

După ce s-a chinuit să citească primele cuvinte în engleză, Alexe s-a lăsat păgubaș și a rezumat denumirea cu o serie de interjecții: ”Bam bam bam”

Alexe a mai trecut anul trecut printr-un episod similar, când era ministru al Mediului. Acesta a încercat să susțină un discurs în limba engleză la un eveniment din Madrid. Ce a urmat e greu de explicat în cuvinte, dar oamenii prezenți la întâlnire au rămas confuzi după înșiruirea de cuvinte fără sens.

Un alt episod de limba engleză cu Costel Alexe

Costel Alexe are probleme mai mari decât piedicile pe care i le pune limba engleză. Președintele Consiliului Județean Iași e trimis în judecată sub acuzația de luare de șpagă.

La începutul anului, fostul ministru al Mediului a fost acuzat de DNA că ar fi primit 22 de tone de tablă în valoare de 103.000 lei de la managerul unui combinat siderurgic ”în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit către fabrica respectivă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și la monitorizarea măsurilor luate de această societate comercială pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme”, potrivit DNA.