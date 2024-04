Video. PSD și PNL au depus la BEC lista de candidați pentru alegerile europarlamentare. ”Am trecut la breaking news”

Alianța PSD – PNL a depus, vineri, la Biroul Electoral Central (BEC), . Aceasta este deschisă de europarlamentarul PSD Mihai Tudose, urmat de Rareș Bogdan de la PNL.

Alianța PSD – PNL a depus la BEC lista de candidați pentru alegerile europarlamentare

În această dimineață, liderii celor două partide de coaliție, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, au ajuns împreună la sediul BEC. Însoțiți de alţi membri ai conducerilor celor două partide şi europarlamentari, printre care Mihai Tudose, Gabriela Firea şi liberalii Rareş Bogdan, Lucian Bode şi Dan Motreanu, aceștia au depus lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie.

ADVERTISEMENT

Pe primele 10 poziții ale listei comune PSD – PNL pentru europarlamentare se găsesc și trei femei: din partea PSD Gabriela Firea, Comisarul pentru Transporturi, Adina Vălean (PNL) și europarlamentarul Maria Grapini.

Liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, a afirmat că nu este creșterea numărului de femei pe listă pe care a dorit-o, dar este un pas înainte. ”Avem o creștere, nu este creșterea pe care am dorit-o, s-a făcut un pas înainte, acestea au fost propunerile făcute de la filiale, de la filiale s-a ajuns la regiune. Am reușit să avem doamne de la ambele partide pe locurile eligibile, a declarat fostul premier.

ADVERTISEMENT

La unison, Ciucă și partenerul de coaliție Marcel Ciolacu (PSD) au transmis că această alianță electorală este formată pentru ”stabilitate și România”. În conferința organizată după acest eveniment de depunere a listei la BEC, Marcel Ciolacu a subliniat că decizia unei candidaturi comune a fost luată ”nu pentru cele două partide, ci pentru stabilitate pentru dezvoltare”. Liderul PSD a mai spus că ”am depăşit momentul în care România trebuie să trăiască, mai ales în timpul campaniilor electorale, în circ, scandal”.

”Din acest moment este oficial, până acum am trecut de la ştiri pe surse, la breaking news. În acest moment este oficial, cele două partide au constituit o alianţă electorală. Am făcut o alianţă electorală la fel cum am construit şi o coaliţie de guvernare”, a spus premierul.

ADVERTISEMENT

Rareș Bogdan, avertisment privind pericolul extremismului

În discursul său de la BEC, actualul europarlamentar PNL pe care le reprezintă extremismul. El a scos în evidență o paralelă cu anii 30.

”Pentru Europa sunt vremuri extrem de dificile. La fel ca în anii 30, extremismul îşi arată colţii, iar noi, marile familii europene, adică EPP şi S&D, trebuie să fie cele care să dea viitoarea majoritate a Parlamentului European pentru stabilitate şi pentru dezvoltare. Acum stabilitatea şi dezvoltarea sunt cuvintele care speră să le dea încredere românilor şi aceştia să ne acorde într-un număr cât mai mare votul”, a afirmat liberalul.

ADVERTISEMENT

Lista completă a candidaților PSD-PNL la alegerile europarlamentare 2024

Locuri eligibile

1. Mihai Tudose – PSD

2. Rareş Bogdan – PNL

3. Gabriela Firea – PSD

4. Dan Motreanu – PNL

5. Claudiu Iulian Manda – PSD

6. Adina Vălean – PNL

7. Victor Negrescu – PSD

8. Vasile Dîncu – PSD

9. Daniel Buda – PNL

10. Maria Grapini – PSD

11. Gheorghe Cârciu – PSD

12. Siegfried Mureşan – PNL

13. Adrian Dragoş Benea – PSD

14. Mircea Hava – PNL

15. Dan Nica – PSD

16. Gheorghe Falcă – PNL

17. Ştefan Muşoiu – PSD

18. Roxana Mînzatu – PSD

19. Virgil Popescu – PNL

20. Andi-Lucian Cristea – PSD

Locuri neeligibile

21. Alexandru Muraru – PNL

22. Andra Bică – PSD

23. Mara Mareş – PNL

24. Mihaela Ivancia – PSD

25. Irinela Nicolae – PSD

26. Dorin Voicu – PNL

27. Alexandru Ciprian Epure – PNL

28. Larisa Blănari – PSD

29. Florian Valeriu Sălăgeanu – PSD

30. Octavian Oprea – PNL

31. Maria Cristina Ţogănel – PNL

32. Alin-Adam Ţambă – PSD

33. Daniel Claudiu Catană – PSD.