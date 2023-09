Video. Reacția tulburătoare a unui primar când un cetățean infectat cu HIV s-a apropiat de el: ”Se ia! Luați-l acasă”

Primarul se pregătea de ședința de consiliu local din Prăjești, județul Bacău, moment în care un bărbat seropozitiv a dorit să asiste la ședință. Primarul Damian Jicu a încercat să-l alunge pe bărbat, iar acum Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA cere autorităților să ia măsuri împotriva primarului.

Reacția tulburătoare a unui primar când un cetățean infectat cu HIV

sau prin contact direct, doar prin contact sexual sau transfer de sânge, însă primarul e convins că această boală ”se ia”. ”O faptă gravă a unui primar din România anului 2023 care jignește, stigmatizează și discriminează o persoană seropozitivă. Cerem autorităților în drept să intervină și să combată acest tip de comportament al unui primar la adresa unui cetățean în primul rând.

ADVERTISEMENT

A se ignora comentariile politice din film, UNOPA nu face politică și a folosit acest film doar ca dovadă a comportamentului semnalat”, se arată în mesajul Uniunii Naţionale a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Se pare că primarul era deranjat și de faptul că persoana respectivă, infectată cu SIDA, ar fi una cu nevoi speciale

. Omul ăsta are o boală transmisibilă. Mie mi-e frică să stau lângă un om de genul ăsta”, se aude cum transmite primarul, vizibil speriat de întreaga situație. ”Îl găsești la furat toată noaptea acolo. Vine, se așează aici. Are certificat de handicap grav cu însoțitor. Are SIDA omul ăla! Îți permiți să-l ții lângă tine?”, s-a întrebat retoric, revoltat, edilul.

ADVERTISEMENT

O femeie consilier local a încercat să îl liniștească și să-i explice că ”SIDA nu se ia așa”, însă primarul a replicat ”Se ia doamnă, se ia! Luați-l acasă dacă vreți”, a completat primarul din Prăjești. Poliția confirmă că a fost sesizată de către organizația care luptă pentru drepturile persoanelor infectate cu HIV.

”La data de 15 septembrie a.c., un bărbat, de 37 de ani, din comuna Prăjeşti a depus plângere cu privire la faptul că, în timp unei şedinţe din cadrul unei instituţii, un funcţionar public i-ar fi adresat injurii şi ar fi făcut referire la starea de sănătate a acestuia. Poliţiştii au întocmit dosar penal, în care efectuează cercetări, sub aspectul comiterii infracţiunii de purtare abuzivă”, a transmis IPJ Bacău.

ADVERTISEMENT

Conform specialiștilor de la Regina Maria, infecția cu virusul HIV poate să apară ca urmare a contactului sexual cu o persoană infectată, care poate fi atât simptomatică, cât și asimptomatică. Transmiterea se poate face și pe cale sanguină, dar și de la mamă la făt, iar printre factorii favorizanți se găsesc mai mulți.

Pe această listă se află contactul sexual neprotejat, consumul de droguri, istoric de boală cu transmitere sexuală, folosirea unor echipamente medicale cum ar fi acele nesterile, contactul cu sângele infectat și transmiterea materno-fetală. ”După pătrunderea în organism, virusul HIV realizează distrugerea masivă a celulelor albe (CD4). Acestea joaca un rol important în sistemul imunitar, în gestionarea infecțiilor cu agenți patogeni”, explică sursa citată.

Cele mai frecvente simptome ale infectării cu HIV, în faza de debut, ar fi cefaleea (durerea de cap), eczemele, mialgiile (durerile musculare), artralgiile (durerile articulare), leziunile bucale, diareea, tusea, scăderea ponderală (în greutate) și transpirațiile nocturne. HIV continuă să fie o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial, astfel că până acum au murit 40.4 milioane de oameni, răpuși de această boală. În 2022 au murit 630.000 de oameni de la această boală.