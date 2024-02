Video. Vladimir Putin, interviu eveniment pentru americani. ”E imposibil să ne învingă, suntem gata de dialog”

Interviul cu Vladimir Putin a fost filmat pe 6 februarie la Kremlin. Jurnalistul Carlson Tucker a reușit performanța de a-l convinge pe președintele rus să-i acorde acest interviu, în contextul în care Vladimir Putin refuză dialogul cu presa occidentală.

Vladimir Putin, interviu eveniment pentru jurnalistul american Tucker Carlson

Chiar și așa, evenimentul anunțat pe X în urmă cu 24 de ore a fost privit cu scepticism de unii, în condițiile în care Tucker este un personaj cel puțin controversat, înlăturat de Fox News tocmai pentru convingerile sale mult prea radicale, uneori.

Interesant, cel puțin la prima vedere, Vladimir Putin a fost pus uneori în dificultate de jurnalist. De exemplu, în primele 30 de minute, atunci când președintele Rusiei încerca să prezinte o lecție de istorie, jurnalistul american l-a oprit de mai multe ori, pentru unele clarificări. Vladimir Putin a fost vizibil iritat de aceste gesturi, însă discuția a fost reluată pe un ton civilizat, deseori cu câteva glumițe strecurate pe alocuri.

-Domnule președinte, pe februarie 22, 2022, v-ați adresat națiunii și ați declarat că ați acționat pentru că ați ajuns la concluzia că SUA, prin NATO, ar putea să inițieze un atac surpriză asupra țării dumneavoastră. Pentru americani asta poate să sune a paranoia. Vă rog să ne spuneți de ce ați crezut că SUA puteau să atace Rusia din senin, cum ați ajuns la concluzia asta?

-Nu e că SUA urmau să ne atace, nu am spus asta. Avem o discuție serioasă sau un talk show? Din ce înțeleg ați studiat istoria. Dacă nu vă supărați, povestesc în 30 secunde sau 1 minut despre ce e în spate din punct de vedere istoric. Să ne uităm relația noastră cu Ucraina de unde a început, Ucraina de unde a apărut.

Lecția de istorie în direct de la Vladimir Putin

Statul rus a început să se formeze în anul 862. Când oamenii din Novgorod l-au invitat pe prințul Ruric, un vareg din Scandinavia, să domnească. În 1862 am sărbătorit 1000 de ani de istorie, la Novgorod este un astfel de monument. A urmat prințul Oleg, urmașul lui Ruric, care a mers la Kiev.

Rusia a început să aibă doi centri de putere, Kiev și Novgorod. Următoarea dată importantă din istoria Rusiei e anul 988. Atunci prințul Vladimir a adoptat religia ortodoxă pentru Rusia. Rusia a devenit tot mai puternică. De ce? Din cauza faptului că era un singur teritoriu, aceeași limbă și religie. Statul rus centralizat a luat formă.

În Evul Mediu a devenit complicat, tronul nu mai trecea din tată în fiu, dar de la prinț la frate și la diverși frați. Asta a dus la fragmentarea statului rus. Nu a fost nimic special, asta se întâmpla și în Europa. Așa am ajuns pradă ușoară pentru imperiul creat de Ginghis Han.

Mai multe orașe au plătit atunci tribut Hoardei, iar statul rus s-a reunificat cu centrul în Moscova. Alte orașe cum ar fi Kievul au început să graviteze spre Europa, spre centrul Europei. A urmat o unificare a ducatului Lituaniei și a regatului Poloniei. A urmat o unificare religioasă, chiar dacă anumiți preoți din Polonia erau fideli Papei de la Roma.

Vladimir Putin susține că Ucraina nu are nicio identitate ca și stat

Polonezii au încercat să transmită ideea că această populație din zonă nu mai era rusă, erau ucraineni. Cuvântul în sine înseamnă că acea persoană stătea la margine, nu însemna ceva anumite din punct etnic. Așadar, polonezii au încercat prin orice metodă să asimileze acea zonă. Cu toate acestea, oamenii nu acceptau asta.

-Îmi cer scuze, în ce perioadă de timp suntem? Am cam pierdut șirul evenimentelor.

– Secolul 13. Să vă spun ce a urmat. În 1654, sau mai devreme, oamenii care erau în controlul acelor teritorii s-au adresat Varșoviei, și le-au cerut conducători de origine rusă și religie ortodoxă. Când Varșovia le-a refuzat cerința, au făcut apel către Moscova. Ca să nu credeți că inventez lucruri, vă dau acest document (n.r. documentele îi sunt aduse).

– Nu spun că inventați, dar nu văd de ce e relevant pentru ce s-a întâmplat acum doi ani.

– Sunt documente din arhive, avem scrisori. Avem documente, traduceri puteți face ulterior. Rusia nu a acceptat să-i ”adopte” imediat, de teama unui război cu Polonia, însă în anii următori s-a decis ca o parte din vechile teritorii rusești să fie luate. Evident, cum era de așteptat, a început războiul cu Polonia, care a ținut 13 ani.

Sub Ecaterina cea Mare Rusia și-a recuperat teritoriile pierdute, a durat totul până la Revoluție. Până în Primul Război Mondial, austriecii au mers pe ideea de ucrainizare și au promovat ideea de Ucraina ca și țară și ucrainizare. Motivul lor era evident, chiar înainte de război să slăbească inamicul.

De unde au apărut ucrainenii și cine erau ei, potrivit lui Vladimir Putin?

Ideea care a apărut în Polonia, că oamenii de acolo nu erau ruși, ci ucraineni, a început să fie preluată de austrieci. Au apărut așa și primele idei de independență a Ucrainei, cu mențiunea că Ucraina ar trebui să aibă relații foarte bune cu Rusia.

După Revoluția din 1917, bolșevicii au vrut să restaureze statalitatea, a început războiul civil. În 1931 pacea cu Polonia a fost proclamată, iar malul drept al râului Dnipr a ajuns iar la Polonia. În 1939, după ce Polonia a cooperat cu Hitler, au colaborat, Hitler a oferit pace și un tratat de prietenie, o alianță prin care cerea ca Polonia să le dea coridorul Danzig. Așa s-a născut orașul Gdansk. Au colaborat cu Hitler și au împărțit Cehoslovacia.

– Insistați pe faptul că o parte din Ucraina e de fapt Rusia, că a fost de sute de ani. De ce nu ați luat-o când ați fost președinte pentru prima dată. Dacă e pământul dumneavoastră, de ce nu l-ați luat deja?

– Ajungem și acolo. Această istorisire se termină, o fi plictisitoare, dar e importantă pentru a înțelege lucrurile în perspectivă.

– Nu e plictisitoare, dar nu văd cum e relevantă.

– Așadar, Polonia a colaborat cu Hitler. De ce a început Hitler războiul cu Polonia? Hitler și-a dat seama că polonezii nu vor să facă compromisuri. Apropo, URSS a fost onestă, i-a cerut permisia Poloniei să tranziteze țara pentru a ajuta Cehoslovacia. Dar, ministrul de externe polonez a transmis că vor doborî avioanele rusești. Clar e că războiul a început, iar Polonia a căzut pradă strategiilor folosite în raport cu Cehoslovacia. Parte din teritoriu, inclusiv Ucraina de est, trebuia să ajungă Rusiei. Așadar, Rusia și-a recâștigat teritoriile istorice. După victoria din Al Doilea Război, toate aceste teritorii au ajuns la Rusia, la URSS. Cât despre Polonia, au primit compensație teritorii care erau inițiam germane. Cam așa s-a desfășurat situația.

De ce nu a existat niciodată Ucraina ca țară, potrivit lui Vladimir Putin

Când se forma URSS, bolșevicii au gândit la conceptul de Ucraina sovietică, o țară care nu a existat niciodată. Dintr-un motiv inexplicabil, Lenin a insistat că aceste țări să aibă dreptul să nu facă parte din URSS. Iarăși, din motive necunoscute a transferat Ucrainei mai multe teritorii. Vorbim de Marea Neagră, care nu au nicio legătură istorică cu Ucraina. Chiar dacă mergem la 1600, când făceau parte din Imperiul Rus, ei nu aveau zone din Marea Neagră.

– E clar că sunteți o enciclopedie, dar de ce nu ați făcut asta în primele decenii ca președinte, că Ucraina nu e o țară?

– Ucraina a primit foarte multe teritorii, când au existat războaiele ruso-turce le-au numit Noua Rusie, sau Novorusia. Asta nu contează, contează că Lenin a creat astfel Ucraina.

În principiu, URSS mereu a încurajat ca toate națiunile să aibă propria tradiție, cultură, limbă. Nu e neapărat un lucru rău, în principiu. Așa s-a creat Ucraina sovietică. Bolșevicii au insistat pe conceptul de ucrainizare.

După Al Doilea Război Mondial, Ucraina a primit pe lângă teritoriile care aparțineau Poloniei, teritorii care aparțineau Ungariei și României. Așadar, România și Ungaria au rămas fără o parte din teritorii, care au fost date Ucrainei. Așadar, avem toate motivele să credem că Ucraina e un stat artificial.

Are dreptul Ungaria să își primească teritoriile din Ucraina?

– Credeți că Ungaria are dreptul să-și primească înapoi teritoriile? Sau alte țări?

– Nu știu sigur dacă ar trebui să facă asta, dar pe vremea lui Stalin, în care s-au încălcat drepturile omului, s-ar putea să spună că ar avea dreptul să își reia teritoriile.

– I-ați spus lui Viktor Orban că ar putea să-și reia partea care i se cuvine din Ucraina?

– Niciodată! Nu am vorbit așa ceva. Nu am avut nicio conversație, dar știu că ungurii care trăiesc acolo ar vrea să se întoarcă la teritoriul de dinainte. Vreau să vă mai zic ceva. E o poveste personală. Cândva în anii ’80 m-am plimbat cu mașina la Kiev, apoi m-am dus în vestul Ucrainei, toate orașele aveau denumirea în rusă și o limbă pe care nu o știam. Era limba maghiară. Toate erau în rusă și în maghiară.

Nu în ucraineană! În rusă și maghiară, eram prin ceva sat, erau oameni care stătateau lângă case și erau maghiari, aveau portul lor. I-am întrebat ce fac acolo? Și-au păstrat limba, costumele naționale, sunt maghiari și se simt ca atare.

Tucker Carlson spune că maghiarii sunt frustrați referitor la Transilvania

– Ei (n.r. maghiarii) sunt frustrați și referitor la Translivania, după cum știți. Dar multe țări sunt frustrate de cum arată granițele, dar nu ați spus asta în public până acum, iar din ce am citit v-ați simțit amenințat, chiar din punct de vedere nuclear.

– Înțeleg că discursul meu lung iese din tipar, de aceea v-am întrebat de la început dacă vom discuta serios sau vom avea un show, ați spus discuție serioasă. Așa că aveți răbdare. Ajungem la punctul când Ucraina sovietică s-a format, apoi în 1991 s-a prăbușit URSS. Ajung la un punct foarte important. Colapsul URSS a fost inițiat de liderii ruși. Nu înțeleg ce îi ghida pe acești oameni, dar aveau câteva motive să creadă că totul va fi ok.

Pentru început, cred că relațiile dintre Ucraina și Rusia erau ceva normal, legături de sânge, majoritatea vorbeau rusă, cultură, credință comună. Economii interdependente. Vreau ca un cetățean american să auziți asta.

Fosta conducere URSS credea că URSS a murit, deci nu mai există nicio linie ideologică. Rusia a acceptat asta tocmai în speranța că ”Vestul civilizat” va vedea acest gest ca o mână întinsă la colaborare.

Asta aștepta Rusia de la SUA și de la vestul colectiv. Erau oameni inteligenți peste tot. Rusia avea o singură condiție, ca NATO să nu se extindă, să nu mai existe război rece. Altfel ar fi la fel de rău.

Rusia a dorit să intre în NATO, dar a fost refuzată

– Multă lume a crezut că după căderea URSS relațiile dintre SUA și Rusia se vor normaliza, dar nu a fost așa. De ce credeți că nu s-a întâmplat asta? Avem o China puternică, de ei nu pare să se teamă vestul?

– Vestul se teme mai mult de o China puternică mai mult decât de o Rusie puternică. Potențialul Chinei e enorm, deja depășește SUA. Să nu vorbim despre cine se teme de cine. Dar să vorbim despre faptul că în 1991 Rusia s-a așteptat să ajungă în marea familie a statelor civilizate, acest lucru nu s-a întâmplat. Ne-au prostit! Vorbesc despre SUA, ne-au promis că nu se vor extinde înspre est. S-au extins de 5 ori, i-am tolerat, le-am tot zis vă rugăm nu, nu mai suntem comuniști.

Cum am mai spus, a fost un moment când o ruptură s-a produs, Elțin a spus chiar și Dumnezeu să binecuvânteze SUA. Ce e important, președintele a susținut SUA, ce au făcut ei în schimb? Au bombardat Belgradul. Au lăsat duhul din sticlă. Atunci s-a spus că legile și carta ONU e expirată, acum o invocă toți. Am ajuns președinte în 2000, am spus ok problema Yugoslaviei s-a terminat, hai să redevenim prieteni.

Am spus public, la o întâlnire la Kremlin cu Bill Clinton, l-am rugat, întrebat. Crezi că dacă Rusia vrea în NATO, se va întâmpla? Mi-a spus că e interesant, că s-ar putea. Dar seara când ne-am văzut la cină mi-a spus că a discutat cu echipa sa și nu e posibil. Puteți să-l întrebați, vă va confirma.

– Ați fi intrat în NATO? Erați sincer?

– Am întrebat, mi-au spus că nu. Dacă eram nesincer..

– Dacă ar fi spus DA, ați fi intrat în NATO.

– Dacă ar fi spus DA, s-ar fi putut întâmpla asta, deci nu înseamnă nu.

Vladimir Putin, supărat că Rusia nu a fost lăsată să intre în NATO?

– Sunteți supărat pe asta, se vede, dar de ce credeți că vestul v-a refuzat, de ce relația nu s-a reparat?

– Nu am fost amărât, doar am spus ce s-a întâmplat. Nu e vorba aici despre supărare, doar am realizat că nu suntem bineveniți. Ok, dar hai să refacem relațiile. De ce ne-au oferit așa răspuns puteți să-i întrebați. Eu pot să zic de ce, o țară prea mare, cu opiniile sale. SUA am văzut cum rezolvă problemele în NATO. Vă mai dau un exemplu, referitor la Ucraina.

Conducerea SUA pun presiune, restul execută. Ce s-a întâmplat cu Ucraina în 2008, nu vă voi spune secrete. Am încercat să refacem relațiile, de exemplu evenimentele din Irak, încercam să fim prudenți.

Mereu am spus că SUA nu ar trebui să susțină terorismul în Caucazi, suport financiar, militar, sateliți, ajutor variat. Președintele SUA mi-a spus că nu am dovezi. Eram pregătit, i-am arătat dovezile, s-a uitat și a spus că îi cere scuze, dar îi voi ”altoi”. CIA ne-a răspuns că au lucrat cu opoziția din Rusia, că ei cred că asta e ce trebuie făcut și că o vor face în continuare.

Statele Unite ale Americii sunt controlate de CIA, conform lui Vladimir Putin

– Spuneți că CIA vor să vă ”detroneze”?

– Sigur așa au gândit, ei numeau opoziție niște teroriști cu care ne-am luptat. Apoi alt moment important, sistemul antirachetă. Le-am spus să nu facă asta, am fost invitat de Bush senior, am discutat cu el. Le-am propus ca Europa, Rusia și SUA să facă împreună un sistem la comun, sistem de tip scut antirachetă, mai ales că acesta era gândit să ne protejăm de Iran.

Au spus că e interesant, și dacă sunt serios. Am spus categoric. Nu mai știu în ce an. Mi s-a spus că e interesant, ce am putea face împreună, lumea s-ar schimba. Probabil vor fi dispute politice și economice, dar am schimba situația în lume. Apoi mi-au spus că sunt de acord, m-am bucurat. Dar, cu ceva condiții.

– Deci de două ori v-ați înțeles ceva cu niște președinți ai SUA, care apoi au dat înapoi la intervenția serviciilor secrete. Deci țara aceasta nu e condusă de oamenii aleși.

– Așa e, la final ne-au trimis la plimbare. Nu voi intra în detalii, dar ne-au refuzat. Atunci mi-am spus, uite vom fi nevoiți să facem contramăsuri, rachete care nu pot fi doborâte. Ei mi-au spus că nu fac asta împotriva noastră.

Vladimir Putin se laudă cu cele mai performante rachete supersonice

Am creat rachete supersonice, în continuare le facem. Suntem înaintea tuturor, când vine vorba despre rachete supersonice. Dar noi am vrut altă cale și am fost refuzați. Cât despre expansiunea NATO, ne-au promis că nici măcar 1 centimetru spre est. Apoi au spus că nu e nimic semnat, deci se vor extinde. Au fost 5 valuri, țările baltice, estul Europei, acum au ajuns la Ucraina.

În 2008 la București au declarat că ușile pentru Ucraina și Georgia sunt deschise. Germania și Franța par să fie împotrivă, dar președintele Bush, un tip dur, a făcut presiune pe noi și a trebuit să acceptăm. Parcă am fi la grădiniță, care-s garanțiile, suntem la grădiniță? Apoi au spus că Ucraina nu vor fi în NATO, dar ce încredere să am?

Unde sunt garanțiile? Nu există. Așa că au început să lucreze cu Ucraina, v-am explicat deja cum stă treaba cu acel teritoriu. Zice că Ucraina e casă neutră, dar acum brusc porțile spre NATO sunt deschise? Nu la asta ne-am înțeles. Toți președinții care au venit la putere s-au bazat pe un electorat prorus.

Motivul pentru care Rusia a invadat Ucraina în 2022

Vorbim de un electorat care avea o atitudine pozitivă pentru Rusia. A urmat o lovitură de stat, probabil cineva din SUA nu a acceptat rezultatul final. A fost înainte de 2014, Ce e asta? În fine, a ajuns la putere Viktor Iuscenko, politician pro european. Ne-am văzut cu el, e pro vest, aia e, să ne facem treaba. A urmat apoi ideea asocierii cu UE.

Noi am fost mereu indiferenți, treaba voastră. Dar când am citit tratatul, era o problemă pentru că aveam cu Ucraina diverse tratate economice. Am spus că nu va funcționa asta, vom închide granițele cu Ucraina, vămile. S-au făcut calcule, cât va câștiga Ucraina, cât va pierde, a transmis Europei că trebuie să calculeze exact. S-a ajuns la Maidan, la lovitura de stat.

Între companiile din Rusia și Ucraina existau legături foarte puternice, încă din vremea URSS. Nu voi intra în detaliile loviturii de stat. SUA ne-au spus să îl calmăm pe Ianukovic și ei vor calma opoziția. Cu toate acestea opoziția armată a dat lovitura de stat.

– Cine i-a susținut?

– Au fost sprijiniți de CIA. Mă bucur că nu ai ajuns acolo. Tehnic au obținut ce au vrut, au schimbat Guvernul, dar a fost o eroare foarte mare. Nu au prevăzut în ce se va dezvolta.

Acum în 2008 ușile NATO s-au deschis pentru Ucraina, în 2014 a existat un puci, au început să persecute oamenii care nu erau de acord. Au lansat războiul din Donbas cu aviație și artilerie împotriva civililor. Acolo a început, au lansat operațiune militară, una după alta. Totul cu perspectiva de a intra în NATO. Cum am putea să nu fim îngrijorați? Ar fi fost neglijență din partea noastră. Nu am putut trece de această linie.

Nu am putut să ne abandonăm frații în fața acestei mașinării de război.

Ce l-a determinat pe Vladimir Putin să invadeze Ucraina în 2022

– Când a fost acel moment în care v-a declanșat nevoia de a face asta?

– Inițial a fost puciul. Apropo, Germania, Franța și Polonia au ajuns acolo, au semnat un document ca și garanți, dar opoziția a comis acest puci, iar toată lumea s-a făcut că a plouat. Nu știu dacă SUA știe prea multe despre acest tratat. A fost un puci fără sens, președintele acceptase deja să facă alegeri pe care oricum le pierdea. De ce să pui în pericol Crimeea? Să ataci Donbas? CIA și-a jucat rolul în puci. Am înțeles că i-a costat 5 miliarde de dolari. Politic au pierdut mult, și-au asumat risc inutil. Puteau face multe fără să pună în pericol Crimeea.

Nu am fi ridicat un deget dacă nu ar fi avut loc evenimentele sângeroase din Maidan.

Am fost de acord că după ce s-a destrămat URSS, granițele noastre ar trebui să fie unde erau fostele republici socialiste, dar nu am acceptat ca aceste țări să intre în NATO, să existe baze acolo. De zeci de ani le-am tot zis să nu facă asta.

Acum, în primul rând conducerea de la Kiev a spus că nu avea nicio intenție să aplice Acordul de la Minsk. Nu au vrut să le implementeze. Am fost duși de nas.

Vladimir Putin refuză dialogul cu Joe Biden din lipsă de încredere

– Ați vorbit cu cineva direct să le spuneți că se va ajunge la acțiune?

– Am vorbit despre asta mereu, le-am transmis celor din SUA mesaje să oprească aceste evenimente, să implementeze acordurile de la Minsk. Nu știam cum, erau complicate pentru Ucraina, aveau legătură cu independența Donbas. Dar, eram convins că dacă reușeam să îi convingem pe cei din Donbas să se întoarcă în Ucraina, rănile s-ar fi vindecat. Când pensiile erau plătite iar, dar nimeni nu a vrut asta, decât prin forță militară. Nu am mai putut permite asta, după care Ucraina a anunțat că nu vor face nimic.

Mai mult, au început să se pregătească de război, ei au început războiul din 2014. Noi nu am început războiul în 2022, ei l-au început. E doar o tentativă să îl oprim!

– Credeți că acum v-ați îndeplinit obiectivele?

– Nu, momentan nu, pentru că unul e denazificarea. Asta înseamnă interzicerea tuturor mișcărilor neo-naziste. Când am vrut să semnăm un tratat la Istanbul, mai mulți lideri europeni mi-au spus: cum crezi că vor semna ceva cu arma la cap?

Ok, am înțeles. Am retras trupele de la Kiev. Când ne-am retras, negociatorii ucraineni au aruncat la gunoi toate documentele. Așa s-a escaladat situația, așa arată.

Vladimir Putin explică cum vede el denazificarea Ucrainei în 2024

– Ce e denazificarea?

– Denazificare. Ucraina a încercat mereu să-și caute identitatea după independență. Și n-a găsit nimic mai bun decât niște eroi pierduți care colaboraseră cu Hitler. Am spus-o deja, o Ucraină independentă ar trebui să aibă relații bune cu Rusia.

, iar ucrainenii au fost tratați foarte rău. Au existat și tentative să le distrugă identitatea. Toate acestea au rămas în memoria oamenilor. În Al Doilea Război Mondial, o parte dintre acești oameni credea că Hitler le va aduce libertatea. Trupele SS făceau colaboratorii să facă treaba murdară, așadar masacrul ce a urmat.

A fost condus, printre alții, de eroul național Bandera. Asta e problema. Mereu ni se spune că există neo-nazism și în alte țări, dar alte țări luptă împotriva lor. În Ucraina e altfel, există statui ale acestor naziști, oamenii umblă cu torțe ca în Germania nazistă.

Vorbim de oameni care au exterminat ruși, polonezi, evrei. Trebuie să oprim asta. Eu spun că ucrainenii sunt parte din poporul rus, ei spun că nu, sunt separați. Dacă sunt separați, pot face asta, dar nu sub ideologia nazistă.

Este Vladimir Putin mulțumit de teritoriul cucerit în Ucraina?

– Ați fi mulțumit de teritoriul obținut acum?

Să vă explic, președintele ucrainean a vizitat Canada. Acolo în Parlament s-a prezentat un individ care a luptat împotriva rușilor. Cine a luptat? Hitler. S-a dovedit că omul a fost în SS. Trupele SS aveau și ucraineni. Acel om a fost aplaudat, inclusiv de Zelenski, cum se poate asta? El e evreu!

– Totuși, Hitler e mort de 80 de ani, Germania nazistă nu mai există. Cum veți face asta?

– Această întrebare subtilă. Spuneți că Hitler e mort de 80 de ani, dar exemplul său trăiește. Oamenii care au exterminat evrei, ruși, polonezi, trăiesc. Putem să spunem că am scăpat de această ideologie? Asta înseamnă denazificare. Trebuie să scăpăm de astfel de oameni. Asta înseamnă denazificare.

– Nu apăram naziștii, nu controlați toată țara, Kievul. Așadar, cum eliminați această ideologie, sentimentele, într-o țară pe care nu o controlați?

– Noi am avut în scris la Istanbul, neo-nazismul ar fi fost interzis la nivel de lege. Am convenit. Nu e nimic umilitor ca stat civilizat, există țări unde poate fi promovat nazismul?

Rusia se pregătește de negocieri de pace cu Ucraina, dacă va fi lăsată

– Vor exista negocieri? Discuții de pace?

– Au fost discuții. Totuși, când să le finalizăm, ne-am retras trupele de la Kiev și ceilalți au ascultat de instrucțiunile SUA să lupte cu Rusia până la final. Mai mult, Zelenski a interzis prin decret să negocieze Kievul cu Rusia. Cum să negociem dacă a interzis asta? Știm că are niște idei, dar ca să ne înțelegem, trebuie să avem dialog.

– Nu veți discuta pe tema asta cu Zelenski, trebuie să discutați cu Biden.

– Nu știu când am mai vorbit cu Biden? Să-mi aduc aminte toate? Am altele de făcut.

– Totuși, finanțează acest război.

– Da, știu, dar i-am spus că sunt de părere că face o eroare foarte mare susținând Ucraina. I-am spus de mai multe ori. Cred că ar fi mai corect să mă opresc aici.

Vladimir Putin recunoaște că există o lipsă de comunicare între el și Joe Biden

– Ce a spus?

– Puteți să-l întrebați, nu e corect să comentez. Nu (n.r. nu am discutat de după februarie 2022). Mai țineți minte ce v-am spus despre acel sistem comun de apărare antirachetă? Puteți să-i întrebați, toți sunt în siguranță. Fostul președinte Condoleezza Rice , cred că și domnul Gates, domnul Burns, ambasadorul de atunci, au existat mulți martori.

– Totuși, din exterior pare că lucrurile pot să escaladeze până în punctul în care cineva va apăsa butonul nuclear, așadar de ce nu-l sunați pe Biden? Să-i spuneți să rezolvați lucrurile.

– Ce ar fi de discutat? E simplu. Le-am spus dacă vreți să se încheie lupta, trebuie să nu mai livrați arme. Apoi se va termina în câteva săptămâni și ne vom înțelege. Ce să-l sun? Să-i cer ce? Vai, duci arme în Ucraina? Mă tem? Nu.

– Vă temeți că războiul poate fi nuclear, cum zice NATO?

– Cel puțin ei asta spun, vor să intimideze populația lor cu o amenințare imaginară rusă. Oamenii inteligenți înțeleg că e fake. Nu există o amenințare rusă.

– Vă referiți la o invazie a Poloniei, de exemplu. Vă imaginați un astfel de scenariu?

– Doar dacă Polonia atacă Rusia. De ce? Nu avem niciun interes în Polonia, Letonia, nicăieri. Nu avem niciun interes.

Vladimir Putin neagă că Rusia ar ataca alte țări din Europa după Ucraina

– Argumentul e că aveți pretenții teritoriale în Europa, dumneavoastră spuneți că nu aveți.

– Absolut ieșit din chestiune. E de bun simț, nu poți să mergi la război global, care va duce toată omenirea la distrugere. E clar, sunt metode de descurajare, tot spun că vom folosi arme tactice nucleare.

Doar pentru a stoarce cetățenii plătitori de taxe de bani. Țelul e să slăbească Rusia cât mai mult posibil.

– Un senator american spunea că trebuie să dăm bani ucrainenilor sau soldații americani vor ajunge să lupte acolo.

– Este o provocare ieftină, nu înțeleg de ce soldații americani ar trebui să lupte acolo, cel mai mare număr de mercenari e cel din Polonia, urmat de cei din SUA, apoi mercenari din Georgia. Dacă cineva are o dorință să trimită trupe, va ajunge planeta pe marginea prăpastiei. Au nevoie SUA de asta? La mii de kilometri distanță? Nu aveți lucruri mai bune de făcut? Aveți probleme la graniță, migrația, datorii enorme. Nu aveți nimic mai bun de făcut decât să luptați în Ucraina. Nu mai bine ați negocia cu Rusia? Să realizați că Rusia va lupta până la final pentru interes.

Cine a aruncat în aer conducta Nord Stream? Părerea lui Vladimir Putin

– Cine a aruncat în aer Nord Stream?

– Voi (n.r. SUA). Tu personal ai alibi, CIA nu are.

– Aveți dovezi că a fost NATO sau CIA?

– Nu voi intra în detalii, dar oamenii spun să cauți cine ar fi interesat. În acest caz trebuie să găsim și cine e capabil să facă așa ceva. Să meargă pe fundul mării și să arunce în aer așa ceva.

– Dacă aveți dovezi de ce nu le prezentați ca pe o victorie?

– La propagandă e foarte greu să bați SUA, controlează toată presa din lume. E posibil, dar e prea scump. Putem doar să subliniem anumite lucruri.

– Germanii știu cu siguranță că partenerul lor NATO a făcut asta, dar ei de ce tac? Le-a făcut rău, le-a afectat economia.

– Și asta nu înțeleg, dar se pare că Germania e condusă de interesele vestului colectiv. Nu e vorba doar despre NORD STREAM. Sunt niște oameni incompetenți.

Soluțiile lui Vladimir Putin pentru pace mondială și prosperitate

– Trăim într-o lume multipolară, cine e în fiecare tabără?

– Lumea se rupte în două, creierul uman e creat din două emisfere, dar ar trebui să fim un singur întreg. Când capul e rupt în două e o boală.

– Cum v-au afectat sancțiunile?

– Ca să folosească dolarul ca moneda de schimb a fost o eroare mare a americanilor. Oricine înțelege că oricât de mulți dolari s-ar printa, ei se împrăștie în lume. Inflația e foarte mică în SUA, acceptabilă, dar ei nu se opresc din tipărit. Au datoria imensă. Este principala armă folosită de SUA pentru a controla lumea.

Noi făceam 50% din tranzacții în dolari, acum am ajuns la 13%, a fost decizia lor, o mare prostie. Acum 34% din tranzacții sunt făcute în ruble, de ce au făcut SUA asta? Au crezut că ne vor dărâma, dar alte țări acceptă deja plățile în ruble sau yuan? Înțelege cineva din SUA ce fac? Vă izolați singuri de lume. Distrugeți dolarul cu mâinile voastre.

– De exemplu BRICS nu se simte amenințată de China?

– Am mai auzit poveștile astea cu Bau Bau. Suntem vecini cu China, avem o istorie de coexistență. Ei nu sunt agresivi, vor mereu să aleagă compromisul. Europa nu se teme? Mai ales că au probleme economice. Înainte de sancțiuni ilegale ar trebui să se gândească foarte bine.

Avertisment pentru SUA: noua ordine mondială nu poate fi oprită

– Deci lumea ar fi mai bună dacă ar exista cooperare globală. Momentan nu se poate asta din cauza actualei conduceri SUA. S-ar putea schimba asta dacă ar fi altcineva la putere?

– E inevitabil. Nu poți să oprești Soarele să răsară. Americanii nu înțeleg că lumea se schimbă. E clar, e evident. Nu e vorba despre lider, despre personalitate. Am avut o relație foarte bună cu George W. Bush, deși era perceput ca un băiat de la țară. La nivel personal am avut o relație bună cu el, știa ce face.

Am avut o relație bună și cu Trump, nu e vorba despre lider, ci despre modul de a gândi a societății americane, a elitei. Oamenii trebuie să accepte că lumea se schimbă. Poate atunci ceva se va schimba.

Rusia a fost cea mai puternică economie din Europa anul trecut, în ciuda sancțiunilor. Vi se par normale sancțiunile?

– Conduceți Rusia de atâta timp, dar cine ia deciziile în SUA?

– Nu știu, e o țară complexă, conservatoare pe de o parte, dar progresistă. Fiecare stat face ce vrea, e un sistem foarte complex și cel electoral. E nevoie de oameni noi, vedeți Indonezia? Trebuie să acceptăm că îi vom avea la masa bogaților, că ne place sau nu.

Vladimir Putin e convins că a fost provocat de SUA să atace Ucraina

– Credeți că ați fost provocat să atacați Ucraina?

– Noi am cerut mereu să găsim o soluție, dar nimeni nu ne-a ascultat. Ucraina a primit cadou atâtea teritorii, acum s-au trezit că nu mai suportă rușii. Vi se pare ok?

– Credeți că Zelenski are libertatea să negocieze?

– Cred că a avut cândva, chiar am discutat cu el, i-am spus. De ce susții nazistii din Ucraina, când tatăl tău a luptat împotriva fasciștilor? Nu o să spun ce a zis. El voia pace, de aceea a câștigat alegerile. Apoi și-a dat seama că e mai bine să nu-i confrunți pe neo-naziști, sunt agresivi. Se consideră președinte, deși a fost un puci. Dar, e recunoscut de toată lumea. Să anuleze acel decret și să demareze negocierile. Puteam să oprim războiul de acum 1 an jumătate, unde e domnul Johnson? Toată lumea avea iluzia că Rusia poate să fie învinsă, din aroganță, dar nu din inteligență.

– Ce înseamnă pentru dumneavoastră religia ortodoxă?

– Acest popor a fost botezat, de la păgâni la ortodoxie. Rusia a respectat mereu toate popoarele și toate religiile, mai ales că există aceleași valori. Suntem o mare familie, dar fiecare are familia lui. Dacă spunem că Țara Mama și familia sunt interconectate, așa e. De aceea patriotismul este așa de puternic în Rusia.

Vladimir Putin despre creștinism și Inteligența Artificială

– Creștinismul spune să nu omori, Iisus spune să întorci obrazul. Cum vă împăcați cu acest scenariu?

– Când e să-ți protejezi țara nu vom ataca pe nimeni, totul a început de la Donbas, de la puci, ne protejăm țara și poporul. Nu e despre să mergi la Biserică să te dai cu capul de podea, e totul în suflet. Voi sunteți mai pragmatici, noi ne gândim mai mult la suflet.

– Când începe imperiul AI?

– Întrebări tot mai importante. Cred că putem ajunge să facem un superom. Deja Elon Musk a pus un cip în creierul unui om. Nu ai cum să-l oprești. Trebuie totuși să găsești un teren comun, să te înțelegi. E nevoie de o înțelegere între toate țările. E imposibil să oprești progresul tehnologic, dar atunci când ne dăm seama că AI poate fi periculos, atunci trebuie să reglementăm asta.

– Țineți ostatic un jurnalist american, dacă ați fi dispus să-i dați drumul și să vină în SUA?

– Am făcut atâtea gesturi din bunăvoință și am rămas fără. În teorie, s-ar putea face asta. Mă refer la serviciile secrete, nu există niciun tabu, vrem să rezolvăm. Cred că putem ajunge la o înțelegere. El făcea spionaj, era spion. S-a dovedit, a fost prins în flagrant. El lucra pentru serviciile secrete americane.

Și voi aveți un prizonier, care călca soldații noștri pe cap cu camionul în Caucazi. Să fim profesioniști. Nu are nicio logică să rămână aici în Rusia în închisoare, dorim să negociem.

– Sunteți îngrijorați că ar putea ajunge la ceva mai mare?

– Nu refuzăm discuțiile! Vreau să negociem! Ucraina e un satelit al SUA. Au refuzat să negocieze la presiunile Washingtonului. Ei au făcut alegerea greșită, acum să o corecteze singuri.

Cine are interesul ca războiul din Ucraina să nu se încheie?

– Deci vreți negocieri!

– Da, aveam la Istanbul, eram gata de semnat, i-a convins Johnson să nu semneze. Alții vor spune că noi suntem de vină, dar să vă spun de 1991 când NATO au promis că nu se vor extinde.

– Dar nu credeți că e umilitor ca NATO să accepte pierderile teritoriale ale Ucrainei?

– Să se gândească, să o facă cu demnitate. Există opțiuni, acum își dau seama că e imposibil să ne învingă. Cred că au realizat asta, acum trebuie să se gândească, suntem gata de dialog. Nu suntem împotriva, e tragicomic. Toate se vor termina cu un tratat, mai devreme sau mai târziu, iar relațiile dintre oameni se vor reface.

Vă dau un exemplu concret, a fost un grup de soldați ucraineni încercuiți de soldații noștri. Le-au spus să iasă din ascunzătoare, că vor fi cruțați. Au răspuns în rusă și au spus că rușii nu se predau și au murit toți. Unitatea e tot acolo, popoarele vor fi reunite. Nimeni nu va putea să separe sufletul.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview — Tucker Carlson (@TuckerCarlson)