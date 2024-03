Viitoarea soție a lui Jador, Oana Ciocan de la Survivor, l-a pus la colț pe manelist: „E simplu”

Viitoarea soție a lui Jador se simte mai împlinită ca niciodată pe plan sentimental. Oana Ciocan, fostă concurentă la Survivor România și la ediția All Stars de anul ăsta, face câteva confesiuni, în exclusivitate pentru FANATIK, mărturisind că nu doar pe partenerul ei l-a cucerit, ci și pe familia cântărețului!

Viitoarea soție a lui Jador, dezvăluiri despre relația cu manelistul

Oana ne-a spus și cât de războinică e în viața de zi cu zi, dar și ce a fost diferit pentru ea în a doua sa participare la Survivor. Viitoarea soție a lui Jador are un mesaj și pentru haterii care susțin că relația lor este născocită din marketing.

ADVERTISEMENT

Vedeta PRO TV a fost extrem de deranjată că se fac astfel de speculații, iar celor care se îndoiesc de sentimentele ei ori de ce simte Jador pentru ea abia dacă a vrut să le transmită câteva vorbe.

Oana Ciocan ne-a spus că a fost cucerită de Jador prin felul lui de a fi și că, dincolo de ce a văzut lumea la televizor, artistul băcăuan este e un om deosebit. Războinica ne-a confirmat, voalat, că multe dintre discuțiile aprinse pe care Jador le avea la Survivor ori caterincile lui au fost clar gândite pentru a aduce puțină sare și piper într-un concurs unde stresul trebuie diminuat cumva.

ADVERTISEMENT

Cum a cucerit-o cântărețul pe Oana Ciocan: „Omul cu care vreau să-mi întemeiez o familie”

„M-a cucerit deoarece, mai departe de ceea ce vedeți voi toți, el este un om normal, un om care muncește enorm și care pune suflet în tot ceea ce face. M-a cucerit deoarece a știut cum să-mi arate ce înseamnă o relație frumoasă în doi. E atât de simplu”, a declarat viitoare soție a lui Jador, pentru FANATIK.

Ce înseamnă Jador pentru Oana Ciocan? În clipa de față, pentru ea este totul! „Jador e omul alături de care vreau să am o relație, cu care vreau să-mi întemeiez o familie și omul alături de care muncesc zi de zi pentru ca totul să meargă cât mai bine”, ne-a zis bruneta.

ADVERTISEMENT

Ce ar pune capăt relației dintre Jador și Oana. Cu cine se înțelege cel mai bine bruneta din familia artistului

Vedeta a mai zis și ce nu ar accepta niciodată din partea lui Jador și de la niciun alt bărbat, de altfel. „Întotdeauna, într-o relație, am căutat să existe respect, înțelegere și dorință de a merge împreună pe același drum. Dacă vreodată vom simți că aceste lucruri s-au dus, probabil va trebui să discutăm deschis. Dar acum le avem pe toate”, a completat

Din familia lui Jador, Oana se înțelege cel mai bine cu sora manelistului, Camelia. „I-am cunoscut familia încă de la finalul anului trecut și am o relație frumoasă cu ei toți. Știu că ați aflat deja despre aceste detalii, așa că vă garantez că sunt adevărate. În plus, sora lui Jador, Camelia, este o persoană minunată, de care sunt foarte apropiată”, a adăugat fosta concurentă de la Survivor, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Viitoarea soție a lui Jador, mesaj pentru haterii care se îndoiesc de relația ei

În continuare, Oana Ciocan transmite un mesaj celor care nu cred în veridicitatea poveștii sale de amor cu Jador. „La prima vedere, nici nu consider că ar trebui să răspund.

Și dacă totuși nu a fost suficient (n. red.: pentru a demonstra că nu e niciun marketing), vă invit să urmăriți, încă o dată, imaginile de la Survivor – de la intrarea mea, când îl căutam cu privirea, și de la întâlnirea noastră – scurtă, dar încărcată de sentimente”, spune cu fermitate viitoare soție a lui Jador.

Oana Ciocan nu a discutat cu FANATIK doar despre relația care i-a adus atâta bucurie în suflet. Ne-a spus cât de războinică e în viața de zi cu zi, dar și care sunt situațiile în care se activează fiara din ea.

„Cred că în fiecare dintre noi se află un Războinic adevărat. Eu am fost puțin mai norocoasă. Am avut ocazia să arăt aceste calități și în cadrul acestui proiect frumos numit Survivor. Viața nu este niciodată doar ușoară sau doar grea. Așa că mi-am folosit ”abilitățile războinice” pentru a fi persoana care sunt astăzi.

Nu sunt genul de persoană care să fie scoasă ușor din sărite. Evident, mă enervez și eu, ca orice om, dar îmi trece repede. Iar asta se poate întâmpla din lucruri care se întâmplă, natural, în viață. Dar știți cum se spune – ce nu te omoară, te face mai puternic”, ne-a mai spus Oana Ciocan.

All Stars, o ediție mult mai grea: „Acum am intrat mai împăcată cu mine însămi”

Cât despre unde a revenit și unde n-a stat foarte mult, Oana susține că a fost mult mai grea față de sezonul al treilea din care a făcut parte.

„În primul rând, viața mea este complet diferită. Acum doi ani mă aflam într-un total alt punct. Cred că acum am intrat mai împăcată cu mine însămi, mai fericită cu lucrurile pe care le trăiesc și mai sigură pe mine. Competiția a fost mai grea. Asta e clar.

Acum au fost cei mai buni dintre cei mai buni. Eu sunt mândră că am ajuns acolo. Plus că mă număr printre cei trei oameni care au fost acolo de trei ori deja (anul trecut am avut ocazia să merg alături de Delea, Zanni și Elena Chiriac să-i susținem pe concurenți și să și concurăm)”, a încheiat Oana Ciocan, pentru FANATIK.