Vila de lux a lui Messi, apărată de șeful spărgătorilor de case: „Le-am spus să nu fure”

Hoțul Alberto, care este albanez, a povestit într-un interviu oferit jurnaliștilor spanioli cum a reușit să apere casa lui Lionel Messi, recunoscând că este mândru pentru fapta pe care a făcut-o.

Vila de lux a lui Messi, apărată de șeful spărgătorilor de case

Vila de lux a lui de șeful spărgătorilor de case din Spania, și anume un bărbat care se intitulează Alberto. Acesta a povestit cum casa lui Messi a fost vizată de mai multe ori, însă a reușit să îi oprească pe hoți.

Albanezul a spus că și el dacă ar fi vrut, ar fi reușit să spargă casa starului argentinian, însă nu a făcut-o pentru că îi poartă un deosebit respect lui Lionel Messi.

„I-am oprit de câteva ori pe oamenii care au vrut să intre în casa lui Messi. Sunt chiar foarte mândru că am reușit să-i opresc. Recent, cred că acum un an, au fost câțiva care au propus să ‘spargă’ casa familiei lui Messi.

El era deja la Paris. Am fost la fața locului, pentru că știu zona foarte bine, dar nu am vrut să o fac. Nu am făcut-o din respect pentru Messi, pentru că îl iubesc”, a mai spus Alberto, conform .

„Aș fi vrut să mă retrag de la Barcelona, dar nu a fost posibil!”

după ce a câștigat Balonul de Aur cu numărul opt și a recunoscut că singurul regret al carierei sale este că nu a putut să se întoarcă la Barcelona și că nu se poate retrage de la catalani:

„Aș fi putut să mă întorc la Barcelona, ​​dar nu a fost să fie, chiar dacă prima mea dorință a fost întotdeauna să mă întorc acasă, să joc pentru Barca și să mă retrag acolo, așa cum am visat mereu, dar nu a fost posibil.

Voi locui din nou în Barcelona, acolo unde sunt prietenii mei, dar nu ca antrenor sau jucător. Slavă Domnului, am avut o carieră extraordinară în Europa și am câștigat tot ce visam.

Acum că am decis să vin în Statele Unite, nu cred că voi juca din nou în Europa. Bineînțeles că îmi va lipsi pentru tot restul vieții să joc în Liga Campionilor sau La Liga, jocuri cu o aromă aparte”.

„Mă bucur pentru ceea ce a fost, așa că nu am nicio frustrare. Am avut multe oferte vara trecută din Europa și Arabia Saudită, dar am ales să vin la Miami și sunt mulțumit. Sunt fericit aici”, a mai spus Lionel Messi.