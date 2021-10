Vin bani mulți în conturile lui Gigi Becali! Patronul FCSB a vândut un teren cu o sumă imensă

Gigi Becali, patronul FCSB, și-a mărit averea cu peste 30 de milioane de euro, după ce a vândut 13 hectare din terenul pe care îl deține în Pipera, iar pe suprafața rămasă dorește să construiască un complex imobiliar de mai multe zeci de milioane de euro.

„Construcția proiectului The Village va începe în curând. Am demarat deja procesul de vânzare și am precontractat 50% din primele două faze de dezvoltare, care cuprind circa 400 de apartamente.

Din acest motiv am mai cumpărat încă un teren pentru o etapă suplimentară. Fiecare unitate locativă va avea acces la propria grădină, construcțiile având un regim de înălțime de P+1”, a declarat, pentru , Liviu Ioneanu, Co-CEO al H4L Development.

ADVERTISEMENT

Acest dezvoltator imobiliar va folosit terenul cumpărat pentru a întregi un alt lot, de 15 hectare, pentru a construi complexul The Village, care face parte dintr-o serie de șapte proiecte, mai informează aceeași publicație.

Gigi Becali i-a dat unui preot 2.000 de euro

Dumitru Dragomir, prieten apropiat partener de afaceri al lui Gigi Becali, susține că patronului FCSB deține o avere impresionantă, mult mai mare decât estimările făcute de experții în domeniul financiar.

ADVERTISEMENT

„Gigi Becali, ăsta, este un tip foarte deștept, dom’ne, care a reușit pe toate planurile. Rețineți ce vă spun, știu ce vorbesc. Chiar zilele trecute am fost la el la palat și am văzut cu ochii mei cum ajută lumea.

Era coadă la el la intrare. Eu am văzut, cu ochii mei, cum i-a dat unui preot 2.000 de euro. Gigi este un om bun”, a declarat, recent, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali deține mii de hectare de pădure

La începutul lunii iunii, , tot în legătură cu banii lui Becali. „După părerea mea, Gigi Becali are cel puțin pământuri de un miliard jumate acum. Păi, mă, nu știe nimeni, nu știu dacă am eu dreptul să spun.

Are pădure și din subvenție poate să trăiască oriunde în lume fără să mai muncească el și copiii lui toată viața. Are mii de hectare de pădure, fraților! Pe asta nu o știe nimeni! Nici nu știu dacă e bine să spun sau nu că se supără ăsta, vă dați seama.

ADVERTISEMENT

Cred că pământul lui Gigi ar costa acum 300 de euro metrul pătrat, dar sub 250 sigur nu se vinde. În 2-3 ani, se vinde cu 800. După părerea mea, are peste două miliarde. Convingerea mea este că dacă trăiește cinci mii de ani nu poate să rămână fără bani”, a spus Dragomir pentru Prosport.

Lot completat cu jucători de la echipa a doua

În ceea ce privește echipa de fotbal, , după accidentarea pe care a suferit-o în meciul cu CFR Cluj, din etapa a 7-a a Ligii 1, meci pierdut de FCSB cu 1-4. Din cauza faptului că i-au fost afectate ligamentele de la gleznă, căpitanul echipei roș-albastre a ratat și meciurile echipei naționale din septembrie. El mai are contract până în 2022 cu formația finanțată de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Deoarece are mai mulți jucători importanți accidentați, iar trei sunt convocați la națioanala de seniori pentru meciurile din această lună din preliminariile CM din Qatar de anul viitor, tehnicianul Edi Iordănescu și-a completat lotul cu fotbaliști de la echipa a doua și grupele de juniori, dar și alții împrumutați la alte formații.

Cei nou-veniți la pregătire au fost , iar trei au avut rezultate pozitive: portarii Toma Niga (împrumutat la divizionara secundă Unirea Constanța, dar care în ultimele zile s-a antrenanat alături de prima echipă a celor de la FCSB) și Răzvan Udrea, dar și de fundașul David Petruț.

Evident, cei trei au fost puși în izolare. În plus, se va face o nouă testare pentru a se vedea dacă și alți fotbaliști care au fost în contact cu ei s-au îmbolnăvit de coronavirus sau nu.