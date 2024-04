Mititelu Jr., mesaj emoționant din partea surorii sale: „Frățiorul meu frumos și puternic…”

Adrian Mititelu Jr. trece prin momente extrem de dificile . Fiul patronului lui FC U Craiova 1948 a luat mai multe antidepresive.

Adrian Mititelu Jr. a primit un mesaj emoționant din partea surorii sale: „Frățiorul meu frumos și puternic”

Gabriela Mititelu a ținut să posteze mai multe fotografii din copilăria lui Adiță pe contul ei de Facebook, deși FANATIK a aflat că relațiile dintre cei doi au fost destul încordate în ultimul timp: „Frățiorul meu frumos și puternic…te iubesc si te voi iubi mereu orice s-ar întâmpla între noi ești în fiecare secundă în inima și sufletul meu”.

Adrian Mititelu a vorbit despre problemele cu care se confruntă fiul său: „Era foarte supărat în ultima perioadă. Lua pastile antidepresive. A luat cu una mai mult decât ar fi trebuit și din această cauză e la spital. N-a fost vorba în niciun moment de suicid”.

Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al spitatului, a dezvăluit că Mititelu le-a interzis să vorbească despre starea lui Adiță: „Domnul Adrian Mititelu ne-a interzis să dăm informații despre starea sa”.

Adrian Mititelu Jr a renunțat la acțiunile pe care le deținea la FC U Craiova 1948. De ce suferă

Horia Ivanovici a dezvăluit prin ce trece Adiță în ultimul timp: „Am vorbit în urmă cu două săptămâni cu el, era și foarte amărât din cauza relației pe plan sentimental care s-a terminat cu fata respectivă la care a ținut foarte mult!



Cearta cu tatăl său l-a măcinat, chiar dacă este un tip puternic. Își iubește tatăl și au o familie foarte frumoasă. Tatăl lui se uita la Adiță Mititelu ca la cel mai frumos lucru de pe pământul ăsta.

Nu trebuie să lase banii, problemele și stresul să îi divizeze. Adiță Mititelu trece printr-un moment greu și are o mare povară pe suflet legată de toate aceste lucruri care s-au adunat. Situația cu tatăl lui l-a măcinat și sunt convins că îl macină și pe tatăl său, doar că Mititelu este mai puternic și a trecut prin multe, iar așa a rezistat mai bine”, .

Adrian Mititelu Jr. a renunțat la pachetul de acțiuni de la FC U Craiova 1948: „Ca să nu stea cu grijă că fac vreo manevră cu Mihai Rotaru”

în urma conflictului cu tatăl său: „Eu nu vreau să conduc clubul, dar nici nu pot sta martor la sinuciderea lui. Chiar dacă am fost îndepărtat tacit de la club de când s-a eliberat din închisoare, eu nu m-am supărat. Știam că echipa este viața lui.

Eu am aflat din presă că nu mai sunt administratorul societății echipei de fotbal. Este frustrant. Nu spun că eu sunt perfect. Nu spun că eu nu am făcut greșeli. Nu spun că eu trebuie să conduc clubul. Problema nu este cine conduce clubul, ci cum se conduce clubul. Însă eu am sufletul împăcat și consider că mi-am făcut datoria față de mine și față de el.

Ca să nu stea cu grijă că fac vreo ‘manevră’ cu Mihai Rotaru, o să cedez la cine vrea el acțiunile pe care le am în societate. Este ultima mea declarație pe acest subiect. Puteți să considerați că deja nu mai am nicio calitate la echipa de fotbal, cum de fapt nu am avut niciodată. Problema nu este că eu mă trezesc la ora 12, problema este că el nu se trezește nici în ceasul al 12-lea”, a mai spus Mititelu Jr. în exclusivitate pentru FANATIK.