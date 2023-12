Vine Florin Andone la Dinamo? „Ce să caute la o echipă care are 0,5 goluri pe meci?” Ce sfat îi dă Kiriță

, însă nu crede în repatrierile spectaculoase pe care Dinamo le încearcă în această pauză competițională.

Giani Kiriță și Robert Niță nu cred că Florin Andone ar putea veni la Dinamo în această iarnă

Robert Niță știe cum ar trebui să arate strategia de transferuri de la Dinamo: „Ei trebuie să se uite la jucători care pot veni în momentul de față și cu foame de performanță și fără a se gândi că își asociază numele cu o eventuală retrogradare a lui Dinamo”.

ADVERTISEMENT

Giani Kiriță crede însă că mulți jucători vor fugi de „alb-roșii”: „Aia e cel mai grav. În momentul de față îți asumi un risc când vii la Dinamo și atunci nu vrei să ai în CV Doamne ferește o retrogradare”.

Robert Niță e foarte sceptic în privința unui : „Giani, joacă în liga a doua în Spania, chiar dacă la o echipă mediocră. E mirajul ăsta al echipei naționale cu participarea asta la Euro. Vii la o echipă care are medie de 0,5 goluri pe meci. Ei nici ocazii nu-și creează. Ăla să vină să ce? Să se plimbe?”.

ADVERTISEMENT

Robert Niță și Giani Kiriță, contre la Fanatik SuperLiga: „Nu vine nimeni care are cât de cât o cotă”

Giani Kiriță nu ar exclude totuși o venire a lui Florin Andone la Dinamo, însă admite că e foarte puțin probabilă: „Până la urma urmei e el ce are de pierdut? Cu alți jucători lângă el poate să vină. În contextul actual cu siguranță n-o să vină”.

Robert Niță e mai categoric și nu crede că există niciun argument valid prin care Andone să aleagă Dinamo dacă vrea să se întoarcă în România: „Cu alți jucători vreo 7! Nu vine nimeni care are cât de cât o cotă. De ce nu s-ar duce la o echipă de locul 7-8, unde poate să aibă șansa să marcheze niște goluri în plus, dacă vrea neapărat să fie aici sub ochii selecționerului.

ADVERTISEMENT

Să vină la Dinamo să ce? Ei au acum mai multe șanse să se ducă la matineu decât să prindă locul ăla de baraj. E greu, tre să bagi niște echipe sub tine, chiar dacă financiar lucrurile s-au mai reglat. Ei nu văd să aibă vreo strategie. Aruncă niște nume pe piață să calmeze suporterii cred eu”.

Fostul atacant crede că Dinamo ar trebui să se reorienteze către alți jucători: „Vorbești de Nedelcearu care e prin Italia, vorbești de Andone care e prin Spania. Vorbește mă de niște uii de pe aici care au făcut ceva pe la niște echipe și vor și ei bani mai mulți”.

ADVERTISEMENT

Fostul căpitan al lui Dinamo a făcut strategia de transferuri: „Să vină împrumut”

Giani Kiriță e de părere că Dinamo ar trebui să se orienteze către jucători de la echipele de play-off: „Poate o soluție ar fi să mai vină niște jucători care nu joacă la echipele de prin față și ar fi o sluție bună pentru Dinamo dacă nu joacă pe la echipele lor și să vină împrumut”.

Robert Niță știe care ar trebui să fie criterele de selecție la Dinamo: „Jucători care au un obiectiv, Giani. Să prindă echipa națională sau să reintre în circuit”.

Dinamovistul mai are o soluție: „Nu neapărat. Unii care nu joacă la echipele lor de club le-ar conveni să vină la Dinamo să joace meci de meci și au șansa să demonstreze că sunt jucători buni. Dacă aș fi de juma de an la o echipă unde nu joc și am ofertă de la Dinamo, cu siguranță m-aș duce”.

„Ai nevoie la Dinamo de unii care vin azi și mâine joacă pentru salvarea de la retrogradare”

Robert Niță subliniază însă încă o dată momentul delicat în care se află clubul: „Păi da, dar tu ai nevoie la Dinamo de unii care vin azi și mâine joacă pentru salvarea de la retrogradare. Ăla dacă nu joacă de un an de zile, până se trezește cu Bucureștiul cade clopotnița de la Cașin pe el”.

Giani Kiriță își menține însă punctul de vedere: „Vorbim doar de niște soluții. Dacă ar fi niște jucători de genul, cu siguranță eu aș alege partea asta cu Dinamo. Le luăm pe toate și le punem cap-coadă. Nu știu dacă Florin Andone e în vizorul echipei naționalei. Eu nu cred că el va veni la Dinamo.

Am văzut că se face apel și la Kopic. Nicolescu a spus că are niște uși pe care le poate deschide să aducă niște jucători pe care el îi cunoaște. Probabil e o variantă bună pentru Dinamo.

Robert Niță le aduce aminte celor din conducerea lui Dinamo că ceasul ticăie necontenit: „La Dinamo lipsește spiritul ăla, răutatea aia a lui Dinamo. Și atunci ce aduci? Niște sârbi, niște albanezi, niște unii pe care îi cunoaște antrenorul. N-ai timp. Ai trei săptămâni”.

FANATIK SUPERLIGA se întoarce pe data de 22 ianuarie, la ora 10:30, LIVE pe site-ul FANATIK.RO. Emisiunea se vede ÎN PREMIERĂ pe Facebook și YouTube de la ora 17:30.

Vine Florin Andone la Dinamo? Verdictul lui Giani Kiriță și Robert Niță