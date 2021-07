Virgil Popescu, Ministrul Energiei, anunț important. Cedează OMV acțiunile pe care le deține la Petrom?

, precizând că aceasta ar putea să debuteze în 2025.

aproximativ 300 de milioane de lei.

Virgil Popescu, anunț important. Ce se întâmplă cu acțiunile pe care OMV le deține la Petrom?

“Nu am astfel de informații legate de vânzarea acțiunilor pe care OMV le are la Petrom, le contest și sunt fără temei. Statul român poate oricând pe motive de securitate națională să nu fie de acord cu o tranzacție unde vorbim de acorduri petroliere, adică petrol și gaze naturale.

Nu se pot înstrăină direct și nici indirect, decât cu acordul statului român, iar acesta are dreptul să respingă pe motive de securitate națională.

Eu vreau să îi asigur pe toți românii că nu se va discuta nimic cu nicio companie care deține acorduri petroliere și nu am informații, credeți-mă că am discutat și cu conducerea OMV și nu știu să existe această intenție de a ceda acțiunile pe care le are la Petrom.

Romgaz este în discuții de cumpărare a participațiilor de la Exxon. Romgaz nu este doar cea mai mare companie de producție de producție de gaze din România, este una dintre cele mai mari din Europa. Romgaz este angajat să finalizeze tranzacția cu cei de la Exxon.

Nu există intenția celor de la OMV, sunt doar speculații de presă, nu este altceva. Nu e nicio intenție a OMV de a înstrăina participațiile pe care le deține la Petrom”, a declarat Virgil Popescu la Antena 3.

Mugur Ciuvică: “De ce trebuie să listeze statul din partea lui și nu își listează fondul Proprietatea partea lui din Hidroelectrica?”

Virgil Popescu: “Va fi capitalizată societatea, va avea mai mulți bani, vom putea să facem mai multe proiecte, vorbim de multe investiții care necesită. Eu nu pot să discut despre Fondul Proprietatea, acel 15% deținut de către stat, dorim capitalizare și transparentizare a Hidroelectricii.

Avem nevoie de bani pentru producția de energie electrică verde pentru investiții care vor aduce mai multă stabilitate.

Toate bursele au crescut, prețul acțiunilor Hidroelectrica va fi unul dintre cele mai mari din istoria companiei, credeți-mă că știu ce spun.”