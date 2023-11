Vivi Răchită a explicat de ce nu este stelist: “Ai jucat 7 ani, ți-a făcut Owen otită”

În ciuda faptului că Răchită a evoluat pentru ambele formații, doar una a rămas în sufletul tehnicianului în vârstă de 53 de ani. Răchită a jucat pentru cele două echioe peste 200 de partide în campionat.

Răchită este în tabăra Petrolului

“Am văzut în lojă la Petrolul oameni care făceau poze și filmulețe cu echipa FCSB-ului. Petroliști. Când mergeam pe la emisiuni, îmi spuneau Vivi Răchită de la Steaua. Băi, spune-ți că sunt de Petrolul că sunt născut și crescut la Ploiești, sunt ‘găzar’.

Am fost copil de mingi pe vechiul Ilie Oana. Că am jucat și la Steaua vreo 7 ani, am jucat. Nu sunt stelist, deloc. Nimic, eu am jucat la Steaua mi-am făcut datoria. Da am luat titlul, o cupă și o Supercupă. Mi-a zis Talpan că nu am jucat la Steaua”, a spus Valeriu Răchită.

“Minte, minte. Are un tircou, îl ține cu hainele. Aici este emblema Stelei și aici e emblema Petrolului. Desface haina numai în dreapta. când e invers, îl pune în stânga”, a fost replica lui Mihai Stoichiță.

Răchită a ajutat Petrolul atât ca jucător, cât și ca antrenor

La Steaua, Răchită a reușit să câștige numeroase trofee și să se dueleze în Europa cu Liverpool. Pentru Petrolul, Răchită a contribuit la succesul clubului atât ca jucător, cât și ca antrenor.

“Mi-a zis Talpan că Gigi m-a păcălit spunând că nu am jucat la Steaua. Nu se știe, a zis Talpan că nu am jucat la Steaua. Și l-am întrebat dacă nu scria Steaua cu Liverpool acolo. Să amintesc meciul cu Liverpool, 1-1 pe Ghencea, iar pe Anfield, Falemi a dat o pasă greșită și ne-au prins într-un contraatac.

M-a prins la jumătatea terenului Michael Owen. Nu aveam cum să prind mingea, așa că am încercat să-l prind pe Michael Owen, dar nu am reușit. Nea’ Piți mi-a spus că îmi pune niște vată în ureche, că am făcut otită.

Ne-au învins cu 1-0 printr-un gol marcat de Harry Kewell, care l-a bătut la cap pe Florentin Dumitru. Am avut un penalty la 0-0, dar nu ni l-au acordat. Am avut ocazii de gol și ne-am luptat de la egal la egal cu ei”, a completat Valeriu Răchită.

“Curge sânge roș-albastru din el. Curge acuma că stai în zonă acolo, ai fost implicat în proiectul lor. Ți-au băgat acolo puțin gaz”, a fost replica lui Gheorghe Mustață.

Rachita a jurat credinta vesnica Petrolului