MM Stoica – Vivi Răchită, întâlnire de gradul zero la Petrolul – FCSB 2-2. Ce și-au spus

Vivi Răchită și MM Stoica, gest superb la Petrolul – FCSB 2-2

Aflat în platoul , Vivi Răchită a dezvăluit că înaintea partidei Petrolul – FCSB 2-2, din etapa a 14-a, s-a întâlnit cu MM Stoica. Deși relațiile sunt reci între cei doi, fostul fundaș ploieștean a mers să-l salute pe managerul general al ”roș-albaștrilor”.

”Ieri am ajuns la stadion cu o oră înainte de începerea meciului și am dat nas în nas cu MM Stoica. Sunt mulți ani de când nu ne-am mai văzut. Și dacă era la mine acasă m-am dus și am dat noroc cu el. Era fâstâcit, nu e nicio problemă, și cu Argăseală (n.r. – Valeriu Argăseală, președintele FCSB), cu toți de acolo.

Dacă tot am dat noroc le-am zis ‘dați-mi brânza’. S-au uitat la mine. Eu am zis că din punct de vedere sportiv FCSB este continuatoarea Stelei și și mi-au dat suporterii de la Peluza Sud mesaje că îmi dă Gigi (n.r. – Gigi Becali) brânză.

Și atunci le-am zis: ‘mi-a trimis Gigi brânza?’ Nimic, nu mi-au dat nicio brânză. Așa a fost întâlnirea pe hol acolo la noi la stadion. După meci nu ne-am mai văzut pentru că noi am rămas în lojă, ne-am bucurat cu petroliștii noștri, au venit jucătorii”, a declarat Răchită.

Discuție și cu Edi Iordănescu

Fostul fundaș a povestit că înainte de jocul dintre Petrolul și FCSB s-a întâlnit și cu selecționerul Edi Iordănescu, iar acesta a ținut să laude emisiunea FANATIK SUPERLIGA pentru felul cum abordează subiectele.

”A venit și Edi (n.r. – Edi Iordănescu) înainte de meci în lojă la noi, am stat de vorbă, am discutat. Chiar a spus Edi că noi la emisiune la FANATIK SUPERLIGA suntem cei care atunci când trebuie să criticăm o face și nu criticăm doar de dragul de a critica.

I-am spus că fiind pe locul 1 într-o grupă cu Elveția, cu Israel, cu Kosovo, nu avem cum să nu-i felicităm și să le ținem pumnii”, a spus Vivi Răchită despre întâlnirea pe care a avut-o cu selecționerul.

