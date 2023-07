Viviana Sposub, mesaj major despre viața personală. La ce obicei a revenit iubita lui George Burcea

Fosta prezentatoare a emisiunii Dimineața cu noi, de la Kanal D, a transmis un major despre viața personală. La ce obicei a revenit iubita lui George Burcea după o perioadă de circa 2 ani în care a stat deoparte.

Viviana Sposub, anunț important despre propria persoană. Ce a început să facă partenera lui George Burcea

Viviana Sposub a făcut un anunț important despre propria persoană, în cursul zilei de joi, 6 iulie 2023. le-a spus fanilor ce a început să facă după o pauză lungă. Bruneta s-a întors în sala de antrenament.

Fosta concurentă de la Ferma a încercat să-și găsească motivația pentru acest obicei sănătos, în ciuda faptului că nu are nevoie să slăbească. Din fericire, are un antrenor de nădejde, și anume Alexander Florescu.

Bărbatul este recunoscut pentru programele de antrenament și nutriție, dar și pentru aparițiile sale televizate. Fosta moderatoare de la Kanal D se bazează pe antrenor. Acesta s-a bucurat că vedeta face din nou mișcare.

„Pentru a vă mai ține la curent cu viața mea, astăzi o să fac ceva ce nu am mai făcut de doi ani de zile, ceva foarte important pentru mine și anume mă întorc la sală, dar încă nu mi-am făcut curaj.

Stau de jumătate de oră lângă sală și nu știu ce aștept, dar aștept ceva, o motivație… Am început ușor, dar tare determinată… Sunt într-o formă foarte bună, deși nu am mai făcut sport de foarte mult timp.

Dar cu toate astea, îmi doresc să revin la sală pentru că îmi dă o stare de bine”, a povestit Viviana Sposub pe . Ulterior, frumoasa brunetă le-a arătat fanilor cu ce exerciții a început prima dată.

Viviana Sposub, pasionată de sport

Viviana Sposub se numără printre vedetele autohtone care sunt pasionate de sport. În urmă cu mai bine de doi ani iubita lui George Burcea spunea că merge foarte des la sala de antrenament pentru a se menține în formă maximă.

Fosta prezentatoare de la Dimineața cu noi are o siluetă de invidiat. În plus, are un stil de viață sănătos care îi aduce o stare interioară extraordinară. Cel mai mult a slăbit în perioada în care era concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities.