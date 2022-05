Vlad Chiricheș, moment de sinceritate: „Îmi dau seama acum ce nebunii făceam în perioada Steaua”

Vlad Chiricheș a fost declarat de presa din Italia dezamăgirea sezonului la Sassuolo, însă pentru echipa națională a României rămâne un jucător esențial.

Vlad Chiricheș recunoaște că experiența la Napoli i-a schimbat definitiv cariera: „Am învățat multe”

Într-un , căpitanul echipei naționale a dezvăluit cât de mult l-a marcat fotbalul italian și în primul rând experiența de la Napoli: „Am învățat multe când am fost la Napoli. M-a ajutat să mă dezvolt. Până nu ajungi în Italia nu îți dai seama câte nu știi despre tactică.”

Chiar dacă a pierdut din viteză și din rezistența fizică din cauza vârstei, Chiricheș consideră că este un jucător mult mai complet: „Italia m-a ajutat să cresc din punct de vedere tactic. Am început să înțeleg mai bine fotbalul”.

Fundașul central a realizat în cele din urmă cât de mult își expunea echipa atunci când ieșea cu mingea din apărare: „Îmi dau seama acum ce nebunii făceam în perioada Steaua, când plecam cu mingea și nu mă mai opream”.

Stoperul a recunoscut că acum este mult mai calculat și încearcă să îi ajute și pe cei tineri: „Acum încerc să fiu mai cumpătat, să îi ajut pe tineri să înțeleagă fotbalul cum îl văd eu”.

Vlad Chiricheș, nemulțumit de prestațiile sale la Tottenham

a fost cumpărat în 2013 de către Tottenham de la FCSB, pentru 9,5 milioane de euro, însă nu a impresionat în Premier League și a avut două sezoane măcinate de accidentări.

„În al doilea an au venit ceva accidentări, asta m-a tras în jos. A venit un antrenor nou, cu idei noi. Am avut probleme, la nivel mental nu am fost atât de liniștit să accept ce voia antrenorul de la mine. Asta regret, că nu am fost mai deschis să accept tot ceea ce îmi cerea antrenorul”, a mai explicat fundașul central.

Vlad Chiricheș, omul de sticlă al naționalei României

Vlad Chiricheș poate fi cu siguranță numit , datorită accidentărilor extrem de frecvente.

Căpitanul naționalei României a ratat nenumărate meciuri din pricina problemelor medicale. În 2016 se accidentează și ratează meciul tur cu Grecia pentru calificarea la Campionatul Mondial și superamicalul cu Argentina lui Messi.

Chiricheș ratează și debutul lui Christopher Daum pe banca naționalei cu Muntegru după ce suferă o entorsă la genunchi înainte de meci, dar și amicalele cu Israel și Suedia, Chile și Finlanda. Din cauza unei accidentări cu Muntenegru ratează majoritatea meciurilor din preliminariile EURO 2020, dar și barajul cu Islanda.