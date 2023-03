Vlad Chiricheș ratează primele meciuri ale naționalei României din preliminariile EURO 2024! Anunțul FRF. Video exclusiv

Vlad Chiricheș, fundașul lui Cremonese și căpitanul naționalei României, va rata primele două meciuri ale „tricolorilor” din campania de calificare la Campionatul European din 2024. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani , de această dată în ultimul meci din Serie A împotriva fostei sale echipe, Sassuolo.

Vlad Chiricheș va rata primele meciuri ale naționalei României cu Andorra și Belarus din preliminariile Euro 2024

pentru partidele de debut ale României din preliminariile pentru Euro 2024 care vor avea loc anul viitor în Germania. La definitivarea listei, .

ADVERTISEMENT

Marți seară, 7 martie, fundașul central a fost supus unui RMN după ce a ieșit accidentat în minutul 35 al meciului Sassuolo – Cremonese, iar în cursul zilei de miercuri, fotbalistul a aflat că nu va fi recuperat la timp pentru partidele de pe 25 martie, respectiv 28 martie.

Cu 10 minute înainte de pauza meciului Sassuolo – Cremonese, în etapa 25 din Serie A, Vlad Chiricheș a încercat să deposedeze un adversar după care s-a întins la pământ și a cerut schimbare.

ADVERTISEMENT

Anunțul făcut de Mihai Stoichiță despre Vlad Chiricheș: „Ar fi fost un element foarte bun pentru echipa națională”

Mihai Stoichiță a precizat că absența unui jucător la echipa națională a României nu trebuie privită ca pe o catastrofă. În același timp, directorul tehnic al FRF a mărturisit că fundașul ar fi reprezentat un plus pentru „tricolori”.

VEZI VIDEO MAI JOS

„E devreme să discutăm despre lot. Lotul preliminar îl știți. Este devreme pentru că poate să intervină fel și fel de lucruri de genul ăsta. Cred că ceilalți jucători sunt capabili, nu trebuie să privim o absență ca pe o catastrofă a echipei națională. Nu este o absență, este un lucru care poate fi suplinit.

ADVERTISEMENT

Vlad Chiricheș, cu experiența pe care o are, cu modul în care se prezintă în momentul în care este apt medical și tot ce știe să facă, ar fi fost un element foarte bun pentru echipa națională. Nu știu ce se va întâmpla, dacă este ruptură.

Toți ceilalți sunt dornici să vină. Mi se pare un început ideal din punct de vedere al echipelor, dar trebuie să fii circumspect și să privești meciul ca o formalitate. M-am uitat la mulți jucători de la Andorra care joacă prin liga secundă din Spania și am văzut multe meciuri. Au viață, un stil de joc de sacrificiu. Trebuie luat în serios și rezolvat profesionist toată treaba”, a declarat Mihai Stoichiță în cursul dimineții de miercuri, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță a precizat că nu vor exista surprize în lotul României din SuperLigă

Parcursul nebun de până acum din SuperLigă nu l-a determinat pe Edi Iordănescu să schimbe prea mult în ceea ce îi privește pe jucătorii din campionatul românesc. Mihai Stoichiță a dezvăluit că sub monitorizarea atentă a selecționerului României se află Rareș Pop de la UTA Arad.

ADVERTISEMENT

(n.r. convocări din SuperLigă) Nu prea cred să avem surprize. Este o miză pentru U21. Sunt totuși două meciuri amicale în care Săndoi să-și facă mâna, la fel și Daniel Pancu la U20 să vadă cum răspund la aceste întâlniri grele. Pancu să evalueze jucători în context internațional la nivel mare, iar Săndoi să-și facă mâna pentru vară.

Sunt jucători tineri care ne-au surprins pozitiv, nu vreau să dau nume. Doar un exemplu dau, la UTA Arad. Mă uit la el cu plăcere și descopăr pe zi ce trece mult mai multe amănunte din viața acestui copil. E preocupat de școală, un elev iminent. Familia lui îl sfătuiește să pună școala pe primul loc. Fotbalul poate fi o loterie”, a mai spus Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoichiță este sigur că România se va califica la Euro 2024: „Am mai spus-o”

România face parte din grupa I a preliminariilor pentru Euro 2024 alături de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Mihai Stoichiță a precizat că „tricolorii” au parte de o grupă extrem de accesibilă și este ferm convins că selecționata lui Edi Iordănescu se va califica după o pauză de opt ani la un turneu final.

„E o grupă accesibilă. Unde ne-am fi dorit în afară de această grupă să mai jucăm? Eu cred că ne vom califica, sunt aproape sigur de treaba asta, am mai spus-o. Ultima oară am discutat cu Edi Iordănescu foarte mult la Federație, nu numai cu el. Am avut ieri o fereastră în care am stat foarte mult cu el de vorbă.

Îmi place modul cum gândește pentru că intransigența lui și spiritul pe care vrea să-l transmită la echipa națională, care pe mulți i-a șocat faptul că a spus să vină doar jucători care chiar simt pentru această echipă și care chiar vor să joace pentru această echipă.

Linia pe care a început să meargă Edi cu echipa lui și ceea ce vrea să implementeze acolo este foarte bună”, a încheiat Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

Primăvara se numără emisiunile Fanatik SuperLiga. Show-ul care dă tonul exclusivităților din fotbalul românesc poate fi urmărit începând de săptămâna trecută în fiecare zi de luni până vineri, ora 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .