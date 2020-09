Vlad Enăchescu, fostul șef al secției de handbal de la CSM București, înțepături la adresa rivalilor: “Vâlcea hrănește o multinațională!”

SCM Râmnicu Vâlcea a câștigat Cupa și Supercupa României după ce a trecut de CSM București cu 22-19. Echipa lui Florentin Pera a dat o dublă lovitură rivalilor și a câștigat singurele trofee care au mai rămas de disputat din sezonul trecut.

Vlad Enăchescu este fostul șef al secției de handbal de la CSM București. El a renunțat la funcție în pandemie, imediat după ce FRH a hotărât înghețarea campionatului și neacordarea titlului de campioană.

Chiar dacă a plecat de la CSM București, Vlad Enăchescu a trimis câteva înțepături către rivalii de la SCM Râmnicu Vâlcea și la adresa FRH după finala Cupei României, câștigată de echipa lui Florentin Pera.

“Vâlcea s-a impus în fața CSM-ului 22:19. Am văzut 2 reprize total diferite în finala Cupei României la handbal feminin. Debutul a aparținut vâlcencelor care au avut la pauză un avantaj neverosimil 15-7, repriza a doua a fost o cursă de urmărire a CSM-ului, câștigată (insuficient) cu 12-7. Per total trofeele merg la Vâlcea (s-a acordat și Cupa pentru sezonul 2019/20, dar și SuperCupa 2020) și cred că echipa lui Pera a avut un gram de răutate în plus în finala asta și a reușit să se țină mai bine de planul prestabilit. Dar sunt câteva aspecte care merită punctate:

faptul ca ambele echipe au înscris într-o repriză câte 7 goluri, trebuie să ne dea de gândit;

oricât de ciudat este un arbitraj, nu are voie să te streseze atât de mult încât să îți pierzi rațiunea și calitatea handbalistică. Asta cred eu că s-a întâmplat ieri. Știu totodată că unele decizii pot destabiliza un plan, pentru că jucătorul știe că a făcut ceva corect, dar este pedepsit și de aici apar frustrările;

stilul “diferit” de arbitraj al cuplului Năstase/Stancu, cu multe decizii (în ambele sensuri) extrem de ciudate din păcate a afectat jocul și în același timp integritatea corporală a jucătoarelor. Știu că și ele vin după pauză lungă, dar unele decizii sunt dincolo de asta;

“Suspiciunile din arbitraj și interesele de clan din ce în ce mai vizibile sunt tolerate de conducerea FRH”

diferența dintre prima repriză a CSM-ului cu Buzăul și jumătatea nefastă cu Vâlcea nu are legătură cu handbalul. E mentală. Am revăzut episodul de la Rostov de anul trecut;

F. Pera este mult prea vulcanic pe margine, uneori depășește granițele decenței și contribuie cu o presiune suplimentară, ușor dincolo de limitele fair-play-lui;

Adi Vasile are calitate, calm și decență, posedă niște valori greu de înțeles și de adaptat sistemului mioritic. Însă trebuie să se călească și, fără a renunța la principii, trebuie să găsească acel echilibru necesar;

avem în continuare stiluri diferite de joc / arbitraj – campionat / Champions League – și de aici și diferențele majore de rezultate înregistrate internațional (a se vede punctele pe care le acumulează unii prin Europa)

suspiciunile din arbitraj și interesele de clan din ce în ce mai vizibile sunt tolerate de conducerea FRH care devine în felul acesta părtașă la nereguli. “Sistemul” este bine împământenit și greu să va putea schimba ceva atât timp cât decidenții îl controlează în mod direct, în funcție de interese;

jucătoarele de top ale României – Neagu, Pintea, Dedu, Moisă, Perianu – ar merita mai mult respect din partea handbalului românesc. Pentru că ele au decis să revină să joace în competiția internă, pentru că un club românesc și-a asumat responsabilitatea de a le plăti corespunzător pentru valoarea pe care o au și pentru că ne bucurăm atunci când îmbracă tricoul naționalei. Suntem însă campioni la a ne distruge valorile, așa că…

“Diferența e că CSM plătește mult mai multe jucătoare de top din România, în timp ce Vâlcea are o multinațională pe care o hrănește”