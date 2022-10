Vlad Gherman, mesaj îngrijorător după plecarea Oanei Moșneagu. Cum s-a fotografiat actorul

Actorul din serialul Adela a distribuit un mesaj îngrijorător după plecarea partenerei de viață din București. Cum s-a fotografiat vedeta de la Antena 1 la scurt timp după ce frumoasa șatenă a părăsit orașul.

Vlad Gherman, postarea care i-a pus pe fani pe gânduri. Are legătură cu iubita sa, Oana Moșneagu

Vlad Gherman a condus-o pe Oana Moșneagu la gară, acolo unde tânăra s-a urcat în trenul spre Pașcani. are de susținut un spectacol alături de alți colegi de breaslă, însă nu a putut să fie însoțită de iubitul ei.

Cântărețul a fost nevoit să rămână în Capitală pentru că a avut o filmare, un proiect despre care va vorbi în curând și care îl arată ca fiind un băiat ”rău”. Cel mai probabil este vorba de un videoclip pentru o nouă piesă.

Nu a trecut mult de când artistul a rămas singur, simțindu-se dezorientat fără partenera de viață. Acest lucru reiese dintr-o fotografie din mediul virtual și melodia care se aude pe fundal. În plus, chipul vedetei spune totul.

Mai exact, este vorba de Lonely I have nobody for my own, versurile fiind interpretate de Akon. Mesajul lui Vlad Gherman este, de asemenea, foarte sugestiv.

„Iubita mea înainte să plece spre Pașcani! Astăzi are primul spectacol alături de Mara Oprea, Alecsandru Dunaev și Daniel Nuță”, a scris fostul iubit al Cristinei Ciobănașu pe contul de .

Vlad Gherman și Oana Moșneagu, un cuplu solid

Vlad Gherman și formează un cuplu solid, după despărțirea actorului de Cristina Ciobănașu. Cei doi actori sunt împreună de ceva vreme și locuiesc sub același acoperiș. În plus, au două pisici.

Ambii iubesc animalele de companie și se filmează frecvent în compania acestora. Cântărețul este extrem de încântat că poate să le ofere pisicilor dragostea și afecțiunea sa, așa cum s-a întâmplat și în trecut.

Vedeta a pierdut o felină pe care a crescut-o împreună cu fosta sa iubită, cu care a avut o relație sentimentală timp de 9 ani.