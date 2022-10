Vlad Gherman, mesaj pentru Oana Moșneagu. Ce i-a reproșat iubitei sale: “Mai ușor mă mut pe Lună”

Vlad Gherman a transmis un mesaj pentru Oana Moșneagu, care a plecat la un spectacol și a decis să-i viziteze și pe părinții ei, cu această ocazie. Ce i-a “reproșat” actorul iubitei sale?

Ce mesaj i-a transmis Vlad Gherman iubitei sale, Oana Moșneagu

Actorul din serialul “Adela” după ce aceasta a plecat în vizită la părinți.

Ajuns acasă de la filmare, Vlad Gherman a intrat în casă și a găsit dezordine, așa că nu a ezitat să-i “reproșeze” Oanei Moșneagu acest lucru.

“Am ajuns acasă, am avut filmare. Oana a plecat, are spectacol la Câmpulung și diseară se întoarce. De fapt, se întorcea.

Asta pentru că s-a hotărât să nu se mai întoarcă din motiv că se duce acasă la părinții ei, fiindcă nu i-a mai văzut de ceva timp și m-am bucurat enorm, foarte tare m-am bucurat. Mai ales că a lăsat casa wow.

E super ordine. Abia aștept să urc acum în apartament și să găsesc lună, așa cum a zis ea că o să găsesc. Cred că mai ușor mă mut pe Lună.”, a transmis Vlad Gherman pe .

În final, Vlad Gherman a spus că totul a fost o glumă. Cei doi își doresc să aducă zâmbete pe buzele celor care îi urmăresc, motiv pentru care fac adesea astfel de glume.

Ulterior, Oana Moșneagu a reacționat la cele spuse de partenerul ei. Actrița i-a spus lui Vlad Gherman că a ieșit în oraș cu prietenele sale în weekend, motiv pentru care a amânat curățenia pentru zilele săptămânii.

Vedeta a mai spus că se va apuca de curățenie imediat ce se va întoarce de la Mioveni, orașul ei natal, acolo unde sunt părinții ei.

“Iubitule, am văzut filmările tale și eu înțeleg că te-am lăsat cu casa în ultimul hal. În weekend am ieșit la cafea cu fetele și am zis că o să fac curat în timpul săptămânii.

Dar am trecut pe lângă orașul meu natal, în Mioveni, și mi s-a făcut dor de mama. Apoi am zis că nu am cum să nu rămân aici. Fac curat când vin. Spor la treabă.”, a fost mesajul Oanei Moșneagu.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt un cuplu fericit

, după mai multe luni în care au evitat să facă comentarii în legătură cu acest subiect.

Cei doi s-au mutat împreună după câteva luni de relație. Lucrurile merg bine între ei, după cum se poate observa și din postările pe rețelele sociale.

Fostul Cristinei Ciobănașu și actuala iubită sunt iubitori de animale, motiv pentru care au două pisici. Unul dintre animăluțe a venit în “familia” lor spre finalul lui septembrie.