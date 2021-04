Vlad Voiculescu, prima reacție după ce a fost demis! „Premierul s-a transformat în primul epidemiolog al țării”

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a oferit prima declarație după ce a fost demis. Acesta a transmis că a avut un mandat de 113 zile de ciocniri între mentalităţi, precizând că în continuare se teme pentru oamenii din ţara asta.

De asemenea, acesta a transmis că se teme pentru cei văzuţi de politicieni doar ca electorat, dar şi pentru oamenii din sistem.

Anterior, el a mulţumit personalului medical, despre care a afirmat că ”duce greul zilele acestea”, echipei de la Ministerul Sănătății şi celor care i-au transmis gândurile lor, precum şi secretarului de stat Andreea Moldovan, demisă odată cu el.

Vlad Voiculescu, prima reacție după ce a fost demis din funcția de ministru!

„Aș vrea să-i mulțumesc în mod deosebit doamnei doctor Andreea Moldovan, un om și un profesionist impecabil. Mandatul meu s-a încheiat, a pus punct unui șir de 113 zile și de ciocniri între mentalități. La asta se reduce totul. Sunt aici să vă spun sincer că mi-e teamă pentru oamenii din țara asta, pentru cei care au nevoie de ajutor, pentru cei care sunt văzuți de politicieni doar ca electorat. Mi-e teamă pentru oamenii buni din sistem, cei care așteptau o schimbare. Dacă superi prea tare sistemul, nici nu mai ai nevoie de argumente pentru a te elimina.

Am găsit vulnerabilități și probleme înfricoșătoare. Ele vorbesc despre neputința coordonării, a unui sistem de a-și servi cetățenii. Ai nevoie de timp, de oameni, de procese, de o anumită mentalitate ca să schimbi lucrurile. Ai nevoie de oameni precum Andreea Moldovan, nu we puține ori fiind criticați, ironizați.

Am preluat un Minister în colaps și se vorbește mult despre imaginea unui ministru sau altuia. Despre capabilitățile de comunicare. Vrem să transmitem adevărul către oameni, mesaje potrivite, dar instituții nu se contruiesc doar pe imaginea cuiva, doar pe comunicare. Ele se construiesc pe echipe, aducând oameni buni, cu timp, așezare. Altfel în urma noastră nu rămâne nimic.

Am considerat că fiecare minut trebuie folosit pentru strânge oameni și a forma echipe. Problema statului român rămâne capacitatea limitată a instituţiilor sale. Fiecare minut trebuie folosit pentru a strânge oameni şi a face echipe. Alegerile au trecut şi în guvern suntem o echipă care vrea cu adevărat să construiacă.

Cred că am greşit în anumite aspecte şi când m-am aşteptat la o anumită decenţă când oamenii mor în fiecare zi, m-am aşteptat la decenţă din partea multor politicieni, cred că am greşit. Am crescut că premierul nu va folosi forţa pe care i-am dat-o pentru raţiuni care ţin de cariera sa politică.

Cred că România are nevoie de politicieni care să acţioneze în interesul oamenilor şi să facă asta în fiecare zi. Am crezut că am ieşit din epoca epoleţilor, a privilegiile, cred că şi aici m-am înşelat. Suntem siguri că acesta este drumul.

Romania are nevoie de politicieni care sa actioneze in interesul oamenilor. Vaccinarea este o ciocnire de mentalitate. Am insistat să fie făcută mai întâi pentru bătrâni şi bolnavi, altcineva a hotărât altfel. Nu am anticipat că vom avea mai multe centre închise pentru esenţial, pentru privilegiaţi decât centre deschise. Când am spus asta public, a trecut, când am arătat acest lucru cu date, a fost un gest de transparenţă, atunci am avut o investigaţie a unui corp de control a premierului României. Roomânia care şi-a asumat un anumit nivel de transparenţă.

Un premier care da un semnal si acesta e mai important decat acuzatiile in sine care sunt ridicole. Semnalul este ca daca vrei sa aperi interesul public, daca vrei transparenta, trebuie sa te temi. Daca deranjezi pe cine nu trebuie, un anumit sistem de privilegii, atunci sistemul va actiona impotriva ta cu tot ce are

Gestionarea pandemiei asa cum s-a petrecut in ultimele luni a avut parte de cateva episoade pe care publicul le-a perceput diferit..Am văzut cum premierul României s-a tarnsformat în primul epidemilog al tarii, vorbind despre lucruri pe care nu le cunostea, despre lucruri pentru care nu s-a sfătuit cu nimeni.

Fiecare accident din sistemul sanitar a fost manipulat și folosit politic de catre opozitie, sigur. Ce e nefiresc este ca parteneri de coalitie sa foloseasca accidente sau moduri mai putin perfecte de a aborda o situatie, precum cele de la Foisor sau Babes, lucruri care nu tineau de Ministerul Sănătății”, a transmis Vlad Voiculescu