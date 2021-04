Vlad Voiculescu, remaniat? Anunțul lui Florin Cîțu: “Este de văzut dacă mai există onoare în România”

O parte din liberali au venit cu propunerea de remaniere a lui Vlad Voiculescu. Florin Cîțu, premierul României, a declarat după şedinţa Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei că decizia respectivă nu se discută, ci va fi anunțată.

Întrebat dacă ministrul Sănătății va fi remaniat, Florin Cîțu a explicat că aceste decizii sunt luate de către premier și nu vor fi puse în discuție, ci doar anunțate. Cîțu mai precizează că i-a cerut în trecut lui Vlad Voiculescu să fie mai transparent și să facă declarații de presă în fiecare săptămână.

“Am cerut transparenţă şi profesionalism, asta cer de la toţi miniştrii”

“Eu vă spun un lucru pe care vi l-am spus de fiecare dată şi celor care au opinii politice pe subiect: remanierea sau o decizie în acest Cabinet o va lua premierul, iar aceste decizii nu se discută, ele se vor anunţa. […] I-am cerut, nu acum, am cerut să fie prezentat un raport şi am cerut să facă declaraţii de presă săptămânal. De atunci nu am mai cerut. Cer acest lucru de la toţi miniştrii, nu doar de la ministrul sănătăţii. Am cerut transparenţă şi profesionalism, asta cer de la toţi miniştrii.”, spune Cîțu.

Premierul a răspuns și întrebărilor despre scandalul de la Spitalul Foișor

“Am spus că această mutare nu e prima făcută. Au mai fost astfel de spitale transformate în unele pentru pacienţi COVID. Sunt şi eu foarte supărat de ceea ce am văzut la televizor. Detaliile tehnice v-au fost prezentate de Raed Arafat, probabil vor fi prezentate date şi de minstrul sănătăţii. Vreau să vă spun că aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu ministerul Finanţelor şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii.

Este de văzut dacă mai există onoare în România. Am spus şi în şedinţa de la Ciolpani, pentru că e normal să intervină premierul să vorbească şi cu managerul. În această situaţie trebuie să înţelegem cu toţii că avem un singur inamic, pandemia.”

Din ce în ce mai mulți bolnavi în secțiile de terapie intensivă

Vineri noapte, peste 100 de pacienți au fost evacuați cu scandal din Spitalul Foișor, pentru a face loc bolnavilor de Covid-19 aflați în stare gravă. Spitalul era deja programat să devină spital dedicat bolnavilor de coronavirus, începând cu data de 10 aprilie.

“În acest moment, în Bucureşti situaţia pe care o avem arată că avem necesarul de paturi. La Foişor sunt 20 de persoane deja în secţia ATI. Dacă vom lua alte decizii vom comunica transparent de fiecare dată”, a declarat premierul în legătură cu posibilitatea evacuării altor spitale.

Astăzi, România a atins un nou record în ceea ce privește numărul celor internați în secțiile ATI cu forme severe de Covid-19. 1531 de pacienți sunt internați la ATI duminică, 11 aprilie. În țară sunt în total 1677 de paturi ATI, însă nu toate sunt funcționale, potrivit libertatea.ro