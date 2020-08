Meciul Voluntari – Dinamo are loc duminică, 2 august, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 13-a din play-out-ul Casei Pariurilor Liga 1. Este primul meci la care „câinii” sunt programați după cele 14 zile de carantină în care au fost obligați să stea, ca urmare a infectării cu COVID 19 a nu mai puțin de 21 de persoane, jucători și persoane din stafful administrativ al clubului.

FC Voluntari – Dinamo 0-0

UPDATE, 2 august, ora 21:00 / Echipele de start:

FC Voluntari: Cojocaru – Struna, Paşcanu, Armaş, Kocic – Căpăţână, Gorobsov, De Lucas – Sanoh, Ţîră, Măţan. Rezerve: Mitrev, Al. Vlad, C. Achim, Miranda, Borţoneanu, D. Benzar, I. Gheorghe, Eric, Vl. Morar

Dinamo: Straton – Kilyen, Puljic, Ehmann, Skovajsa – Mrzljak, I. Şerban – Sorescu, Bani, V. Lazăr – Neicuţescu. Rezerve: Fara, Mitrovic, M. Popescu, Kostrna, R. Grigore, Răuţă, R. Moldoveanu, Mihaiu, D. Popa

Dinamo se află în cel mai dificil moment al existenței sale, ocupând penultimul loc în play-out, cu numai 21 de puncte, dar având și nu mai puțin de cinci partide restanță. LPF a decis ca Dinamo să joace din două în două zile aceste restanțe și să amâne desfășurarea ultimei etape din play-out pentru ca toate echipele să aibă același număr de meciuri și să se știe exact situația din clasament înaintea ultimelor 90 de minute ale sezonului.

Este un program infernal pentru alb-roșii, cu mari riscuri pentru sănătatea jucătorilor, dar acceptat de club în loc să piardă cu 3-0 la masa verde și să fie astfel deja pecetluită retrogradarea. Sigur, misiunea este foarte grea spre imposibilă, Dinamo având de jucat de două ori cu Chindia și Hermanstadt și la Sfântu Gheorghe, dar speranța moare întotdeauna ultima.

Voluntari – Dinamo Live Stream Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

Partida Voluntari – Dinamo se joacă duminică, 2 august, de la ora 21:30, pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari și contează pentru etapa a 13-a din play-out. Jocul este televizat în direct pe posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus. Puteți utiliza și varianta de acces pe site-ul FANATIK.RO, pentru a urmări meciul în format LIVE VIDEO.

Voluntari are 31 de puncte și ocupă locul 10, la zece lungimi de Dinamo, dar să nu uităm că echipa din Ștefan cel Mare are cinci meciuri mai puțin. Echipa lui Mihai Teja are și cinci puncte peste locul 12, de baraj, ocupat de Politehnica Iași.

Voluntari are nevoie de trei puncte pentru a-și asigura salvarea matematic

Pentru a nu-și complica viața pe acest final de sezon, în care joacă pentru ultima dată acasă, Voluntari ar avea nevoie de victorie și atunci ar putea spune sută la sută că este salvată și de pericolul barajului. Orice alt rezultat va cântări mult, în raport cu ce fac Politehnica Iași și Dinamo, câinii mai ales în viitoarele partide.

La Dinamo antrenorii Gigi Mulțescu și Cornel Țălnar nu au apucat încă să joace nici un meci și au fost opriți de la antrenamente ca urmare a măsurii de intrare în carantină a întregului lot. Mai există încă trei fotbaliști care nu au încă rezultate negative la ultimele testări: Mihai Popescu, Diego Fabbrini și Andrei Sin și evident că aceștia au rămas în izolare.

Misiune aproape imposibilă pentru SMURD-ul Gigi Mulțescu

Deși este poreclit SMURD-ul, pentru capacitatea sa de a revigora echipe aflate în colaps, situația lui Gigi Mulțescu este una cu adevărat dificilă, poate cea mai grea provocare din cariera sa de antrenor. Dinamo este clar, la acest moment, una dintre formațiile cu potențialul cel mai mic de a reuși să se salveze.

De altfel și bookmakerii gândesc cam la fel, în sensul în care cota la victorie pentru Voluntari a scăzut de la 2,50 la 2,05, iar cea a dinamoviștilor a urcat de la 2,75 la 3,80. Totuși, un gol marcat de câini are cotă excelentă, 1,45 și este foarte posibil să fie reușit.