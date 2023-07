Vondrousova, ce poveste! De la “turistă după operație” la campioană la Wimbledon

Marketa Vondrousova a ratat prezența la Wimbledon anul trecut, din cauza unei accidentări la încheietură, iar la un an distanță , tot la Londra.

Marketa Vondrousova, un an de poveste. Rata Wimbledon din cauza unei accidentări, iar acum a devenit campioană

Pentru cehoaică a fost un an cu multe suișuri și coborâșuri, însă întreaga ei carieră a avut o traiectorie extrem de interesantă, după ce în 2019 a jucat finala la Roland Garros, apoi a luat o pauză mai lungă.

A revenit din nou în 2021 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde a pierdut finala cu Belinda Bencic și a câștigat medalia de argint. După doi ani presărați cu probleme medicale, a reușit cea mai importantă performanță din carieră.

Marketa Vondrousova a vorbit despre toate aceste probleme în interviul ei de , care era mare favorită în finala de la Wimbledon.

Marketa Vondrousova avea mâna în ghips cu un an în urmă: „A fost imposibil. Eram o turistă”

Numărul 17 mondial și-a adus aminte cât de greu i-a fost în urmă cu un an: „Da, am avut mâna în ghips anul trecut. A fost imposibil. Mi-am văzut prietena cea mai bună jucând aici în calificări. Am fost un turist aici.

Da, când am venit aici înapoi, nu știam ce se va întâmpla și dacă voi putea din nou să joc la același nivel. Chiar părea imposibil.

Cu toate astea, nu știu, pe iarbă nu am jucat foarte bine nici înainte. Cred că e cel mai imposibil Grand Slam pe care eu puteam să îl câștig, deci nici măcar nu mi-a trecut prin cap.

Când am ajuns, îmi spuneam să încerc să câștig câteva meciuri. Și s-a întâmplat asta. E o nebunie”, a fost declarația sinceră și emoționantă a Vondrousovei.

Marketa Vondrousova a fost numărul 1 mondial la junioare și e și o jucătoare de dublu foarte bună, însă a câștigat doar două turnee în cariera ei și a mai jucat patru finale. Cea mai bună clasare din carieră a fost locul 14.