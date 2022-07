Vorbește lumea, de șapte ani la Pro TV. Cum a ajuns Adela Popescu să prezinte emisiunea: „Eram însărcinată în trei luni”

În familia Pro TV este sărbătoare. Emisiunea Vorbește lumea împlinește șapte ani de când este difuzată. Deși a fost gândită ca un show de vară, a ajuns una dintre cele mai longevive producții ale postului. Adela Popescu a dezvăluit cum a ajuns în rolul de prezentatoare.

Astăză, 13 iulie, s-au împlinit șapte ani de când Pro TV difuzează emisiunea Vorbește lumea. De-a lungul timpului, s-au produs diferite schimbări, și diferite vedete, precum Viviana Sposub și Lora, au ocupat locul de co-prezentatori pentru scurt timp.

De mai bine de un an, Adela Popescu, Bogdan Ciudoiu și Adela Popescu moderează împreună matinalul. Totuși, Vorbește lumea ar fi trebuit să fie un show de vară.

„Trebuia să fie un proiect de vară, să dureze o lună-două..”, a spus Bogdan Ciudoiu.

„Și de la trei în trei luni se mai luau aprobări și se mai făceau încă trei luni, se mai făceau trei luni…și s-au făcut șapte ani”, a completat Adela Popescu.

Adela Popescu: „Când am venit la casting pentru Vorbește lumea, eram însărcinată în trei luni”

Adela Popescu a mărturisit că s-a înscris la casting fără mari speranțe, mai ales că știa că nu se poate ocupa de proiect. La vremea aceea, vedeta era însărcinată cu primul său copil, lucru pe care l-a recunoscut abia după ce a fost anunțată că a luat proba.

„Ideea este așa. Eu, când am venit la casting pentru Vorbește lumea, eram însărcinată în trei luni. Am zis: ‘Mă, hai să mă duc. Cumva, oricum n-am cum să fac proiectul ăsta’, dar îmi doream foarte tare. Mi se părea că e o oportunitate. Și, iată, chiar s-a demonstrat a fi fost.

Era decembrie 2015 și aveam trei luni de sarcină. Am mers, am dat castingul. Mi s-a părut super tare și când a fost, cumva, discuția despre casting, ‘Ne-ar plăcea, ai fi potrivită’. Le-am spus: ‘Știți, eu am o situație’”, a povestit Adela Popescu.

Totuși, producătoarea emisiunii a considerat că acest lucru nu este o problemă, iar Adela Popescu a primit postul. În decursul celor șapte ani de difuzare, însă, a mai adus pe lume alți doi băieți.

De fiecare dată când rămânea însărcinată, Adela Popescu se temea ca va pleca definitiv din echipa Vorbește lumea, astfel că momentul despărțirii era unul încărcat de emoție.

„Până la urmă, acea femeie gravidă n-a fost doar o dată, a fost de trei ori. De fiecare dată, rămâneam însărcinată și plecam…Doar prima dată nu am plecat de tot, după aia am crezut că plec, gata.

Știți cât plângeam? De fiecare dată mă lua soțul meu…mă uitam la fotografii cu colegii, cu momente, mi se rupea inima, pur și simplu”, a adăugat Adela Popescu.