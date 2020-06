Votează PSD prelungirea stării de alertă? Raed Arafat „simte” că l-a convins pe Marcel Ciolacu

România fierbe în așteptarea zilei în care Parlamentul va decide dacă starea de alertă din România se va prelungi, sau nu.

PSD ar putea să voteze prelungirea stării de alertă, conform lui Raed Arafat

Toți liderii Opoziției, în frunte cu Marcel Ciolacu și Victor Ponta, au decis să nu voteze prelungirea acestei stări, fiind de părere că nu se mai justifică un astfel de lucru.

De asemenea, liderul USR Dan Barna a cerut ca starea de alertă să fie impusă doar în anumite zone din România. În replică, ministrul Nelu Tătaru a anunțat că fără stare de alertă haosul va stăpâni țara noastră.

În acest context, Raed Arafat, șeful DSU, s-a întâlnit în mod expres cu liderii politici pentru a-i convinge să accepte prelungirea stării de alertă. Cu toate că unele publicații au prezentat întâlnirea drept un eșec, Arafat susține contrariul.

PSD s-ar putea răzgândi în privința prelungirii stării de alertă

Secretarul de stat în MAI e convins că PSD, în frunte cu Marcel Ciolacu, a fost convins cu argumente că e nevoie în continuare de o stare de alertă.

„Au înțeles clar că avem o problemă, dar soluțiile diferă. Există trei nivele: normalitate, stare de alertă, stare de urgență!

Argumentele, de ce trebuie să fie abordare națională, sunt clare. Eu din punctul meu de vedere, consider că discuțiile de astăzi și explicațiile au avut rolul lor. E normal. Am văzut tot felul de interpretări, eșec.

Tocmai ce am auzit, sunt convins că vor fi discuții, ce am făcut acolo am explicat pe anumite aspecte”, a explicat Arafat la Digi 24.

Fără stare de urgență, România s-ar întoarce peste noapte la o normalitate dorită de toată lumea, însă rămâne de văzut dacă lumea e pregătită de un astfel de scenariu în contextul în care pandemia de coronavirus nu a trecut.

