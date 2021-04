Vulpița de la Acces Direct, apariție nouă pe Instagram. Cum s-a pozat

Vulpița de la Acces Direct are o apariție nouă pe Instagram, după ce în ultima perioadă a cam dispărut din mediul online. Femeia din Blăgești a postat o imagine care ne trimite cu gândul la vremurile de odinioară.

Tânăra este nostalgică și se gândește tot mai des la perioada în care apărea zi pe zi pe micile ecrane. Dichisită, machiată, coafată și cu o rochie superbă, soția lui Viorel Stegaru apare în toată splendoarea, fiind de nerecunoscut.

Veronica Stegaru, așa cum o cheamă în realitate pe Vulpița, a renunțat la aparițiile glam, dar asta nu înseamnă că a uitat de cele 8 luni în care a fost o prezență constantă în show-ul moderat de Mirela Vaida la postul de televiziune Antena 1.

Vulpița de la Acces Direct, nostalgică. Ce poză a postat în online

Vulpița a făcut furori în perioada în care era prezentă constant pe micile ecrane, edițiile de la Acces Direct în care apărea alături de partenerul ei de viață făcând audiență după audiență.

Femeia originară din satul Blăgești, județul Vaslui, a fost urmărită cu sufletul la gură de milioane de oameni, în momentul de față urmând să devină mamă pentru a doua oară. Tânăra va aduce pe lume un băiat la finalul lunii aprilie.

Numele pe care-l va purta bebelușul este Radu, exact cum se numește reporterul de la Antena 1, cu care soții Stegaru au rămas prieteni după ce au renunțat la aparițiile TV și au plecat în satul natal, acolo unde este și fiica lor, Maria, în vârstă de aproape 4 ani.

„Dacă e băiețel o să-l cheme Radu, dacă e fetiță o să aibă două nume: Doinița și numele dumneavoastră. Și nașii tot acolo la emisiune sunt.

Ne-am găsit o colaborare la o firmă de curățenie. Să nu mai zică oamenii că nu muncim. Cei de la firmă sunt foarte mulțumiți de noi. Am avut mai multe apartamente azi, în care am făcut curățenie. Câștigăm bine, nu ne plângem. Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie.

Eu vreau un serviciu stabil. Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil”, a spus Viorel”, spunea Viorel Stegaru în urmă cu câteva luni.

