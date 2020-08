Vulpița Veronica, în lacrimi din cauza lui Viorel. A apărut o nouă amantă în peisaj – Video

Vulpița Veronica are parte numai de dezamăgiri de când a revenit în emisiunea Acces direct. După ce a fost nevoită să își spele rușinea în public în urma imaginilor prea intime viralizate cu ea și un bărbat pe internet, acum soția lui Viorel Stegaru a izbucnit în plâns din cauza unei alte amante ale Vulpoiului, o tipă pe nume Elena.

Vulpița Veronica, extrem de mâhnită din cauza amantei lui Viorel

Elena este acea femeie care i-a dus un cadou lui Viorel de ziua lui, una pe care Veronica nu o poate uita pentru că a trezit în ea gelozia.

Vulpița i-a reproșat soțului ei că nu se gândește deloc la fetița lor, Maria, cu toate că nici ea nu a prea dat pe acasă de când a devenit mare starletă la Antena 1.

Printre lacrimi, Veronica a răbufnit: „La fată? Tu nu te gândești Viorele? Fata plânge după tine! Pe tine nu te interesează deloc, nu te interesează nimic”.

„De câte ori s-a rugat fata? Tu nu știi Viorele, tu nu știi! Fata plânge după tine”, a continuat vedeta de la Acces direct.

Cum se apără soțul Veronicăi

Scandalul dintre cei doi a pornit dinainte să intre în platoul emisiunii, iar Veronica s-a folosit de fetița ei, din nou, pentru a se victimiza.

Totul a pornit de la acuzațiile roșcatei, care susține că Viorel și Elena își fac ochi dulci, vedeta făcând o adevărată criză de gelozie.

Bărbatul din Blăgești a vrut să clarifice cum stă treaba între cei doi imediat cum a pășit în studio.

„Doamna Mirela, acum, să audă toți, în direct. Așa frumos, eu nu am nicio vină. Chiar acum, în momentul ăsta, poate să urmărească camerele de ieri, chiar aici, când am făcut filmarea în redacție. De la intare, de aici, să se vadă cu cine am venit și cine a fost cu mine. Eu nu am știut cine vine și cum vine”, a spus cu fermitate Viorel în apărarea sa.

