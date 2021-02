Wanda Icardi, clip provocator postat cu ocazia ”Valentine’s Day”. Video

Wanda Icardi, modelul argentinian și actuala soție a fotbalistului de la PSG, Mauro Icardi, a postat un clip provocator pe pagina de Instagram cu ocazia ”Valentine’s Day”. Video-ul a strâns peste 1 milion de vizualizări într-un timp record de o oră.

În prezent căsătorită cu Mauro Icardi, Wanda a avut parte de un întreg scandal atunci când a ales să își părăsească fostul iubit, pe Maxi Lopez, în favoarea starului lui PSG.

Pe lângă relația de dragoste care îi leagă, soția lui Icardi îndeplinește și rolul de impresar al fotbalistului. De multe ori în trecut Wanda și-a exprimat opiniile cu privire la operațiile estetice și când trebuie ca o femei să recurgă la ele.

“În corpul fiecărei femei are loc o revoluție odată cu trecerea anilor. Am fost însărcinată de 5 ori și tot de 5 ori am trecut prin operații de cezariană, deși mi-au fost recomandate nu am recurs niciodată la liposucții. Mai mult… am ținut 5 diete serioase care m-au făcut să slăbesc excesiv, de fiecare dată am primit critici (în întregime de la femei).

Fiecare corp este diferit la fel cum fiecare femeie alege ce să facă cu corpul ei, aprob orice decizie care ne face să ne simțim bine. Criticile și comentariile negative nu m-au afectat niciodată, suntem cu toate diferite, suntem cu toate speciale și întodeauna există o femeie cu un corp mai tonifiat ca al nostru. Ce face diferența la mine este personalitatea, siguranța de sine care n u poate fi modificată de nici un doctor estetician pe lumea asta.

Multă lume privește ambalajul, ce este în exterior și nu realizează că de fapt ne îndrăgostim de personalitatea și caracterul unei ființe. Acesta este lucrul cel mai important și care durează pentru totdeauna. Valentine’s Day fericit tuturor!”, a postat Wanda Icardi pe Instagram

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Icardi despre operațiile estetice

Wanda Icardi și-a exprimat opinia în legătură cu operațiile estetice, dar și despre viața personală pe care și-a dedicat-o familiei: “Nu știu. E foarte ciudat. Au trecut 11 ani de când m-am dedicat copiilor. Toată lumea știe că, pentru a nu avea o operație estetică, trebuie să ai foarte multă grijă, în special după ce ai copii mici. (…)

Să clarific ceva: nu am nimic împotriva operațiilor estetice. Dacă mâine observ că sunt plină de riduri și vreau un “facelift”, o să o fac. Care ar fi problema în a vrea să arăți bine? Nu asta vrem toți”.

Modelul argentinian a comentat și despre noul trend în care Photoshop-ul este din ce în ce mai utilizat în editarea pozelor de pe rețele de socilizare: “Aceasta este o altă obsesie a unor oameni. Photoshopul este o unealtă pe care noi toți o avem la însemână. Nu este un lux pe care nu ni-l permitem dacă vrei să retușezi o poză ca să arăți mai bine. Ce e greșit? E o crimă?”, a mai adăugat Wanda Icardi.