Weekend european, 22-24 septembrie. PSG – Marseille și Atletico – Real sunt șocurile săptămânii

Partidele din cele patru campionate de top din Europa au loc în această săptămână pe parcursul a numai trei zile, începând de vineri, 22 septembrie, până duminică, 24 septembrie. Motivul este dat de faptul că în perioada marți, 26 septembrie – joi, 28 septembrie, vor avea loc runde intermediare în Serie A și La Liga. Bundesliga și Ligue 1 respectă programul clasic de weekend.

Etapa a 6-a din La Liga este clar dominată de derby-ul Madridului, Atletico – Real

În La Liga se joacă partidele din cadrul etapei a 6-a. Revenite din luptele duse în cele trei cupe europene, echipele care evoluează inclusiv pe acest front vor avea un timp foarte scurt de recuperare, mai ales că în Conference League și Europa League s-a jucat joi. În această situație se află Betis Sevilla și Villarreal, ambele din Europa League, pentru că, greu de crezut, dar Spania nu are echipă în grupele Conference League, deoarece Osasuna a fost eliminată de Club Brugge în play-off.

Șase meciuri vor putea fi urmărite pe micile ecrane, începând cu războiul orgolilor din capitala Spaniei,

Vom mai putea urmări Alaves – Athletic Bilbao, un derby basc Girona – Mallorca, FC Barcelona – Celta Vigo, Almeria – Valencia și Real Sociedad – Getafe. Duminică, 24 septembrie, doar derby-ul de Madrid și meciul de la ora 15:00, Real Sociedad – Getafe, vor figura în program.

Programul etapei a 6-a din La Liga

Vineri, 22 septembrie

ora 22:00 Alaves – Athletic Bilbao (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 4)

Sâmbătă, 23 septembrie

ora 15:00 Girona – Mallorca (Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Girona – Mallorca ora 19:30 FC Barcelona – Celta Vigo (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

FC Barcelona – Celta Vigo ora 22:00 Almeria – Valencia (Prima Sport 3)

Duminică, 24 septembrie

ora 15:00 Real Sociedad – Getafe (Digi Sport 3)

Real Sociedad – Getafe ora 17:15 Rayo Vallecano – Villarreal

Rayo Vallecano – Villarreal ora 19:30 Betis Sevilla – Cadiz

Betis Sevilla – Cadiz ora 19:30 Las Palmas – Granada

Las Palmas – Granada ora 22:00 Atletico Madrid – Real Madrid (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Paris, oraș închis pentru meciul cu Marseille din etapa a 6-a din Ligue 1

În Ligue 1, a venit ora pentru meciul care aduce măsuri cu totul speciale, transformând orașul unde va avea loc meciul într-un oraș închis, sub asediu. Este vorba de tradiționala confruntare , care se va juca pe stadionul parizienilor, Parc des Princes.

Paris va fi un oraș unde duminică, 24 septembrie, în special la lăsarea întunericului, nu se va putea circula în voie, pentru că vor fi destule zone atent monitorizate de forțele de ordine, pentru a preveni din primul moment orice ciocnire între ultrașii celor două echipe.

Istoria meciurilor directe, indiferent unde s-a jucat, arată din păcate că vigilența aceasta nu este deloc exageratâ, pentru că au fost destul de numeroase situațiile în care s-a ajuns la ciocniri fizice, iar răniții nu au lipsit din peisaj. Din fericire, nu au fost și morți, dar intervenția medicilor a fost necesară în multe rânduri și s-a dovedit a fi decisivă.

Programul etapei a 6-a din Ligue 1

Vineri, 22 septembrie

ora 22:00 AS Monaco – Nice (Digi Sport 4, Orange Sport 3)

Sâmbătă, 23 septembrie

ora 18:00 FC Nantes – Lorient

FC Nantes – Lorient ora 22:00 Brest – Lyon

Duminică, 24 septembrie

ora 14:00 Metz – Strasbourg (Digi Sport 2, Orange Sport 3, Prima Sport 4)

Metz – Strasbourg ora 16:00 Le Havre – Clermont

Le Havre – Clermont ora 16:00 Lens – Toulouse

Lens – Toulouse ora 18:00 Montpellier – Rennes (Prima Sport 4)

Montpellier – Rennes ora 21-45 PSG – Marseille (Digi Sport 4, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Marți, 26 septembrie

ora 22:00 Lille – Reims

AC Torino – AS Roma și Bologna – Napoli sunt cele mai tari meciuri din etapa 5 din Serie A

Nu avem niciun meci de top în această rundă în Serie A, dar asta nu înseamnă că nu vor fi multe partide foarte interesante și care pot oferi rezultate în afara celor scontate. La prima vedere totuși se detașează două jocuri, AC Torino – AS Roma și Bologna – Napoli. Juventus joacă la Reggio Emilia, cu Sassuolo, Inter la lanterna roșie Empoli, care l-a înlocuit pe antrenorul Paolo Zanetti cu Aurelio Andreazzoli, AC Milan acasă cu Verona.

AS Torino – AS Roma chiar promite mult, mai ales că ambele vin după succese categorice în etapa precedentă. „Toro” a câștigat cu 4-0 în deplasare derby-ul echipelor „granata” la Salerno, iar AS Roma a făcut un scor rar întâlnit pentru ea, 7-0 acasă cu Empoli.

Napoli e favorită la Bologna, dar meciul nu va fi deloc ușor, pentru că echipa locală este destul de puternică pe teren propriu. Doar partida Udinese – Fiorentina, duminică, 24 septembrie, ora 16:00, nu va fi televizată din această rundă.

Programul etapei a 5-a din Serie A

Vineri, 22 septembrie

ora 19:30 Salernitana – Frosinone (Digi Sport 4, Orange Sport 3, Prima Sport 2)

Salernitana – Frosinone ora 21:45 Lecce – Genoa (Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Sâmbătă, 23 septembrie

ora 16:00 AC Milan – Verona (Digi Sport 4)

AC Milan – Verona ora 19:00 Sassuolo – Juventus (Digi Sport 4, Orange Sport 3, Prima Sport 4)

Sassuolo – Juventus ora 21:45 Lazio – Monza (Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 4)

Duminică, 24 septembrie

ora 13:30 Empoli – Inter (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Empoli – Inter ora 16:00 Udinese – Fiorentina

Udinese – Fiorentina ora 16:00 Atalanta – Cagliari (Prima Sport 4)

Atalanta – Cagliari ora 19:00 Bologna – Napoli (Digi Sport 4, Orange Sport 3, Prima Sport 4)

Bologna – Napoli ora 21:45 AC Torino – AS Roma (Prima Sport 4)

Doar două meciuri la TV din etapa 5 din Bundesliga

Runda a 5-a din prima divizie a Germaniei nu oferă foarte multe meciuri tari, acest lucru fiind probabil și motivul pentru care doar două partide vor putea fi urmărite pe micile ecrane, ambele sâmbătă, 23 septembrie, de la ora 16:30. Este vorba despre meciul care în mod normal ar trebui să aducă o ploaie de goluri pe Allianz Arena din Munchen, unde campioana ultimilor zece ani, Bayern, va întâlni pe Bochum.

Mult mai echilibrat și mai atractiv va fi de la aceeași oră meciul de la Dortmund, unde Borussia va căuta să nu intre în gura „lupilor” din Wolfsburg, o echipă dificilă, foarte bună pe jocul de contraatac. Ar mai propune spectacole de calitate și jocurile dintre Union Berlin și Hoffenheim, Monchengladbach – RB Leipzig, care au loc tot sâmbătă și Eintracht Frankfurt – Fteiburg duminică, în încheierea rundei.

Programul etapei a 5-a din Bundesliga

Vineri, 22 septembrie

ora 21:30 Stuttgart – Darmstadt

Sâmbătă, 23 septembrie

ora 16:30 Bayern Munchen – Bochum (Prima Sport 4)

Bayern Munchen – Bochum (Prima Sport 4) ora 16:30 Borussia Dortmund – Wolfsburg (Digi Sport 3)

Borussia Dortmund – Wolfsburg (Digi Sport 3) ora 16:30 Augusburg – Mainz

Augusburg – Mainz ora 16:30 Union Berlin – Hoffenheim

Union Berlin – Hoffenheim ora 16:30 Monchengladbach – RB Leipzig

Monchengladbach – RB Leipzig ora 19:30 Werder Bremen – FC Koln

Duminică, 24 septembrie