Jude Bellingham, investiție ”galactică” la Real Madrid. A decis și meciul cu Union Berlin și l-a cucerit pe Ancelotti: ”E cel mai deștept”

Real Madrid s-a duelat cu Union Berlin , iar victoria a fost adusă de Jude Bellingham, mijlocaș de 20 de ani care a marcat în minutul 90+4.

Jude Bellingham, eroul lui Real Madrid

. În precedentele cinci meciuri de La Liga, el a înscris de cinci ori. 103 milioane de euro a costat transferul lui.

În ultimul minut al meciului Real Madrid – Union Berlin, Kross a executat un corner, mingea a ajuns la Valverde, care a tras puternic, dar balonul a fost respins de un adversar. Britanicul a ajuns însă la balon și a înscris golul victoriei pentru echipa sa.

Este al treilea meci în care acesta marchează pe final golul victoriei, după meciurile cu Celta Vigo, scor 1-0 și Getafe, scor 2-1. Pe lângă cele șase goluri, el a reușit să își ajute echipa și cu două pase de gol.

“Calitatea, care este foarte importantă, dar și norocul. Trebuie să fii acolo, ca în meciul cu Getafe. Când vine din linia a doua este cel mai deștept, are această calitate și o exploatează la maxim“, a spus Ancelotti, despre Bellingham, după meci.

Jude Bellingham a fost premiat inclusiv de UEFA pentru prestația din partida de debut în grupele UEFA Champions League. Englezul de 20 de ani al lui Real Madrid a primit trofeul „Man of the Match”.

Ancelotti, laude pentru Union Berlin: ”N-au lăsat niciun spațiu”

Referitor la partidă, Carlo Ancelotti spune că se aștepta să se dueleze cu o echipă care stă foarte bine din punct de vedere defensiv. Italianul crede că echipa putea marca mai devreme, dar este mulțumit că elevii lui au luat cele trei puncte.

”Așa am pregătit meciul, să avem controlul partidei. Ne așteptam să întâmpinăm o defensivă a celor de la Union Berlin care să stea jos. În apărare. ei nu au lăsat niciun spațiu, dar am încercat să facem tot ce putem.

Puteam să marcăm mai devreme, este adevărat, dar să înscriem la final era important. Acesta este spiritul acestui tricou, care ne permite să credem mereu. Am dat totul până la final.

Am reparat câteva lucruri, a doua repriză a fost mai bună pentru că am jucat împotriva unui adversar care presează mai puțin. Energia scade un pic și avem mai mult spațiu. Am presat bine, de asemenea la mingile fixe. Ei (n.r. jucătorii lui Union Berlin) sunt foarte puternici la asta“, a spus Carlo Ancelotti la sfârșitul partidei, potrivit celor de la Marca.

Real Madrid face parte din Grupa C a Ligii Campionilor, alături de Union Berlin, Braga și Napoli. Următorul meci al ”galacticilor” din competiția stelelor e programat marți, 3 octombrie, de la ora 22:00, pe terenul campioanei Italiei.