WhatsApp nu va mai merge din aprilie 2024 pe aceste telefoane. Vezi dacă al tău e pe listă. Vești proaste pentru multe modele Iphone, Samsung, Huawei și LG

Fără doar și poate, WhatsApp este una dintre cele mai folosite aplicații de comunicare. Popularitatea ei în rândul utilizatorilor de telefoane a fost câștigată în timp. Pentru a ține pasul cu vremurile, dar și cu cerințele, aplicația se actualizează constant. Din păcate, din 2024, WhatsApp nu va mai fi disponibil pe o serie de telefoane.

Telefoanele pe care WhatsApp nu va mai funcționa anul acesta

WhatsApp este una dintre cele mai descărcate și mai utilizate aplicații, indiferent dacă vorbim de telefoanele cu sistem de operare iOS sau Android. De la an la an, aplicația devine din ce în ce mai bună, dar asta nu este o veste îmbucurătoare pentru toți.

Ca orice altă aplicație, pentru a ține pasul cu standardele, dar și cu cerințele utilizatorilor, . Anul acesta, din cauza modificărilor, această aplicație nu va mai putea fi folosită de foarte multe persoane.

Cei care vor trebui să se orienteze către alte aplicații sunt cei care au telefoane mai vechi ale căror sisteme de operare nu mai suportă versiunea nouă de WhatsApp. Utilizatorii care, totuși, vor încerca să îi facă update, vor avea surpriza să descopere că aceasta nu va mai funcționa.

Potrivit comunicatelor oferite de dezvoltatorii WhatsApp, din cauza sistemului lor de operare învechit. Majoritatea telefoanelor afectate sunt cele lansate de Samsung, LG, dar și unele modele de iPhone.

Inteligența artificială ajunge pe WhatsApp

În ceea ce privește iPhone-urile, este foarte bine cunoscut faptul că acestea fac constant actualizări de software. Însă, de data asta, diverse modele de iPhone pierd aplicația WhatsApp. Printre ele se numără iPhone 5, 5C, iPhone 6, iPhone SE Plus, dar și modele mai vechi, precum 4 sau 4S.

Alte modele de telefoane pe care nu va mai funcționa WhatsApp sunt Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S Plus, Xiaomi Mi1, HTC One, Huawei Ascend Mate și Huawei Ascend G740. Nici Sony Xperia M, Lenovo A820, Faea F1THL W8 sau Wiko Cink Five nu vor mai avea WhatsApp. Lista completă a telefoanelor incompatibile cu aplicația poate fi consultată

Marea modificare de anul acesta constă în faptul că pe aplicație va ajunge faimoasa inteligență artificială. Doar telefoanele mai noi și performante vor permite rularea aplicației în parametri normali.

Utilizatorii care vor actualiza aplicația vor avea marea surpriză să afle că inteligența artificială poate face minuni. Cu ajutorul ei, pot fi create de la zero fundaluri și imagini. Ba mai mulți, utilizatorii pot pune întrebări la care vor primi răspunsul în timp record din partea inteligenței artificiale.

Momentan, această actualizare nu este disponibilă. Însă, în momentul în care va fi disponibilă în Google Play sau în AppStore, utilizatorii telefoanelor menționate nu o vor mai putea folosi.