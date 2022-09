Xavi, furios după eșecul Barcelonei cu Bayern: „Nu e normal ce am pățit… I-am iertat și am plătit pentru asta”

Barcelona a pierdut partida cu Bayern Munchen, scor 0-2, în După meci, antrenorul catalanilor s-a arătat foarte nemulțumit de rezultatul final, considerând că echipa sa nu merita să piardă disputa de pe Allianz Arena.

Xavi, furios după eșecul Barcelonei cu Bayern: “Am fost mai buni”

Xavi a digerat cu greu eșecul contra campioanei Germaniei și e supărat și pe elevii săi cu au ratat cu mare ușurință câteva ocazii foarte mari în prima parte a meciului:

“Cred că fost mai buni din multe puncte de vedere. Am avut mai mult controlul mingii și am stat bine din punct de vedere fizic. I-am iertat și sunt supărat pentru că am dominat, dar am pierdut.

Sunt nervos, dar în același timp mândru. Trebuie să nă ne îmbunătățim.Atunci când îți ierți adversarul în Champions League, plătești. Am fost mai buni decât Bayern azi, dar noi i-am iertat, iar ei nu”, a declarat Xavi.

Fostul internațional spaniol e supărat și că echipa sa a primit gol în urma faze fixe și a unui contraatac, iar scorul nu reflectă deloc realitatea din teren:

“Învățăm din greșeli. Din nefericire, asta este. Nu este normal să pățim ce am pățit la acel corner sau la respectivul contraatac. Scorul de 2-0 pentru Bayern nu reflectă ceea ce s-a întâmplat pe teren, dar asta este Champions League”, a mai adăugat Xavi conform cotidianului Marca.

Primul eșec pentru Barcelona în acest sezon

Înfrângerea din Germania e prima din acest sezon pentru formația catalană. Barcelona e pe doi în grupă, la egalitate de puncte cu Inter Milano, care s-a impus în disputa cu Viktoria Plzen.

Formația antrenată de Xavi a mai făcut o remiză, în runda inaugurală din La Liga, 0-0 pe teren propriu cu Rayo Vallecano. În rest, victorii pe linie în campionat. În primul meci din Liga Campionilor, Barcelona s-a impus cu celor de la Viktoria Plzen.

Următorul meci din Champions League pentru formația lui Xavi va fi tot un duel de 5 stele, contra vicecampioanei Italiei, Inter Milano. Partida este programată pe data de 4 octombrie, în Italia. În campionat, Barcelona va evolua contra celor de la Elche, acasă, pe data de 17 septembrie, în ultimul week-end înainte de pauza meciurilor echipelor naționale.