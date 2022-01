Video. Ce se întâmplă în spatele camerelor la Survivor. Xonia face dezvăluiri neștiute despre condițiile din jungla dominicană

Xonia a fost prima concurentă eliminată din echipa Faimoșilor, la Survior România 2022, în urma nominalizării directe făcute de Elena Chiriac. Vedeta a revenit în țară și a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre competiție.

Cântăreața a dezvăluit că nu se aștepta să fie eliminată și spune că, din punctul său de vedere, ea câștigat proba pentru imunitate. Ce părere are mama Xoniei despre experiența din Republica Dominicană?

Xonia: „Eu am câștigat această imunitate”

Xonia se declară dezamăgită de faptul că nu a rezistat mai mult în competiție, dar spune că este mândră de parcursul ei la Survivor România 2022, mai ales că, încă din primele zile, ea a dezvoltat o alergie provocată de soare.

ADVERTISEMENT

E de părere că Mai mult, ea afirmă că, din punctul său de vedere, a câștigat proba pentru imunitate, deoarece a stat în poziția corectă pentru genuflexiune.

Xonia a mai adăugat că, deși nu se cunoșteau dinainte, a presimțit că Elena Chiriac va fi cea care îi va face probleme la Survivor.

ADVERTISEMENT

„Eu am reușit să văd proba de imunitate. Am ținut 27 de minute această probă. Și, la final, acum că am reușit să văd, consider că eu am câștigat această imunitate, pentru că eu stăteam într-o genuflexiune corectă. Dacă stăteam și eu ca Elena într-o altă poziție…

Eu am stat într-o poziție corectă. Elena a trișat un pic la postură. Orice sportiv știe care este diferența în poziția corectă. Dar așa a fost să fie”, a spus fosta concurentă Survivor România 2022.

ADVERTISEMENT

Ce spune Xonia despre condițiile din jungla dominicană?

Cântăreața a confirmat condițiile aspre din Jungla Dominicană și a dezvăluit că situația este mult mai rea decât cea pe care oamenii o văd la televizor.

„A fost extrem de greu. Este mult mai greu față de cum pare la televizor. Mă refer la condiții. Da, sunt zile în care nu mâncăm. Când mâncam și dacă mâncam, erau o lingură sau două de orez. Este foarte cald în timpul zilei. Stăm la soare, eu am dezvoltat o alergie.

ADVERTISEMENT

Cu dormitul nu există, ne și plouă. Foarte frig. Și te trezești ud de la umiditate. Și șosetele, încălțările, tot tot tot. E foarte frig noaptea.”, a declarat Xonia.

Ce spune mama Xoniei despre parcursul fiicei sale la Survivor România 2022?

Cătălin Măruță i-a făcut o surpriză Xoniei. Mama cântăreței a intrat în direct, prin apel telefonic, în timpul emisiunii. Aceasta i-a transmis artistei că este mândră și că în ochii ei și întregii familii este câștigătoarea competiției Survivor România 2022.

ADVERTISEMENT

„Să știți de la mine, că eu am urmărit-o pas cu pas. Xonia a demonstrat că este o învingătoare, o femeie inteligentă, foarte curajoasă, foarte disciplinată. Eu consider că este o luptătoare și o curajoasă, nu că e fata mea, dar multă lume care a văzut-o a zis același lucru. Ea este o câștigătoare pentru noi.”, a spus mama Xoniei.

În ceea ce o privește pe Elena Chiriac, Leontina Sachelaru spune că nu a deranjat-o și că este conștientă de faptul că fiecare persoană are părți pozitive, dar și negative.

„Pe mine nu m-a enervat nimeni. Nu poți să mulțumești pe toată lumea. Nu contează ce ai face.”, a adăugat Leontina Sachelaru.