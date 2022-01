Xonia a plecat la Survivor România 2022 cu o boală serioasă: “Trebuie să fie foarte atentă”

Xonia (32 de ani), concurentă în echipa Faimoșilor la Survivor România 2022, suferă de o boală autoimună. Cu toate acestea, vedeta a plecat încrezătoare în Republica Dominicană și speră să câștige marele premiu.

Îndrăgita cântăreață are probleme serioase de sănătate, despre care preferă să nu vorbească prea mult. Artista urmează un tratament special pentru boala pe care o are.

Mai mult, există riscul ca solista să ajungă la operație din cauza afecțiunii de care suferă. Xonia i-a făcut o vizită medicului chiar înainte de plecarea în Dominicană.

ADVERTISEMENT

Xonia a plecat la Survivor România 2022 cu o boală serioasă

Xonia a plecat la Survivor România 2022 cu de care nu va scăpa, dar pentru care urmează un tratament.

Loredana Sachelaru, pe numele ei real, a apărut, în urmă cu câțiva ani, cu fața umflată din cauza bolii. Vedeta a recunoscut că suferă de o boală serioasă, dar nu a oferit prea multe detalii despre acest subiect.

ADVERTISEMENT

Cu ajutorul tratamentului medical, Xonia se simte bine atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

“În continuare am probleme de sănătate, dar țin lucrul acesta departe de ochii lumii, pentru că nu doresc să împărtășesc lucrurile negative cu publicul și cu fanii mei. În plus, nu am nevoie de milă nimănui.

ADVERTISEMENT

Am început un nou tratament, nu mi-a fost prea bine în ultimele luni. Sunt mai bine acum, sunt sub observația medicului, să se asigure că este totul în regulă cu noua schemă de tratament.

Nu sunt pregătită să discut despre diagnosticul meu, este vorba despre o boală autoimună. Am încercat un tratament mai puțin dăunător, am încercat să îmi aplic foarte multe lucruri naturale, plus medițatie, credință.”, a dezvăluit Xonia pentru .

ADVERTISEMENT

Xonia se teme de faptul că ar putea ajunge pe masa de operație și face tot posibilul să respecte indicațiile medicului.

“Mi-e foarte frică de operație. Este grav, de aceea încerc să respect indicațiile medicului.”, a mai spus cântăreața.

ADVERTISEMENT

Xonia “s-a dus pe responsabilitatea ei” la Survivor România

Surse din apropierea artistei au declarat că aceasta ar putea avea probleme serioase dacă nu urmează tratamentul în Republica Dominicană.

Vedeta s-a dus acolo conștientă că ar putea exista riscuri dacă este mușcată de o insectă sau de un șarpe. Artista trebuie să fie foarte atentă

În plus, concurentele din sezoanele trecute au întâmpinat dereglări hormonale după mai multe luni petrecute în junglă. Apropiații Xonia speră ca anul acesta să nu existe astfel de probleme pentru femeile din competiție.

“Xonia va avea probleme în junglă dacă nu își ia medicamentele. E de ajuns o înțepătura, o mușcătură de șarpe sau de orice altceva și să i se declanșeze iar boala.

Vor fi medici la reality-show, însă trebuie să fie foarte atentă ce va face acolo și cum se va descurca. S-a dus pe responsabilitatea ei.

Au fost cazuri in care concurentele au avut dereglări hormonale și s-a văzut asta pe micile ecrane, s-au îngrășat și s-au umplut de coșuri sau bube. Să sperăm că fetele din acest sezon nu vor avea parte de acest lucru”, au declarat surse apropiate de Xonia pentru