Explozie la o conductă de gaze de lângă Sankt Petersburg. Autoritățile nu au precizat dacă e vorba de un accident sau un act de sabotaj Video

Autoritățile ruse nu au oferit încă detalii cu privire la cauza acestei explozii, dar incidentul vine în contextul în care Moscova a demarat o campanie de distrugere a sistemului energetic din Ucraina.

Explozia a avut loc la o conductă de gaze din districtul Vsevolozhsk, regiunea Leningrad, autoritățile locale precizând că nu au fost înregistrate victime.

“Pompierii și salvatorii sting incendiul provocat de o explozie la o conductă de gaz între Berngardovka și Kovalevo”, a anunțat Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad pe Telegram.

Încă nu se știe cum s-a întâmplat și dacă a fost cauzat de un incendiu accidental obișnuit sau dacă a fost un act de sabotaj.

In St. Petersburg, Russia, a strong explosion reported in the Murino district, after which a fire started, – Russian media.

St. Petersburg governor said that the gas pipeline is on fire

