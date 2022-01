Younes Hamza este liber de contract. Unde ar putea ajunge fostul golgeter al Petrolului

La cei 35 de ani ai săi, Younes Hamza nu mai este atacantul care în perioada 2012-2014 marca nu mai puțin de 34 de goluri în cele 52 de meciuri disputate cu Petrolul Ploiești pe prima scenă a fotbalului românesc. Hamza a devenit liber de contract după despărțirea de Concordia Chiajna şi este în negocieri cu mai multe echipe, chiar şi din Liga 1 pentru un nou angajament.

Younes Hamza nu mai este jucătorul Concordiei Chiajna. Unde ar putea ajunge în această iarnă

După un periplu la formaţia care l-a consacrat în România, Petrolul Ploieşti, Hamza a decis să continue tot în eșalonul secund, la Concordia Chiajna, dar nici aici nu a avut mai mult noroc. Și totuși, ofertele continuă să apară.

FANATIK a aflat că mai multe cluburi din România, dar și din străinătate s-au arătat deja interesate de serviciile sale, așa că în curând vom afla numele viitoarei destinații. De-a lungul carierei, atacantul a mai evoluat atât în țara natală, la Sfaxien, respectiv Etoile du Sahel, precum și pentru Ludogoret Razgrad, Botev Plovdiv (ambele Bulgaria), Erzurumspor (Turcia), Xanthi, Aris Salonic sau Larissa (toate din Grecia).

Claudiu Niculescu nu l-a mai dorit la Chiajna: „Hamza și Lazăr sunt foarte supărați pe antrenor”

Adus în februarie 2021, nu a rezistat nici măcar un an la Concordia Chiajna. Motivul? Claudiu Niculescu l-a inclus printre jucătorii de care a dorit neapărat să se descotorească în pauza competițională din această iarnă, alături de fostul dinamovist Vali Lazăr, ajuns și el la 32 de ani. De altfel, decizia i-a deranjat atât de tare încât aceștia chiar au refuzat în primă fază să semneze rezilierea.

„Suntem mulțumiți parțial de ce s-a întâmplat până acum, pentru că ne doream ceva mai multe puncte în acest an și aveam dreptul la mai multe puncte în acest campionat.

Tocmai în atac a și fost problema principală, iar Claudiu Niculescu a decis să discute cu anumiți jucători din compartimentul ofensiv și să îi anunțe că nu mai intră în vederile lui. Hamza, Valentin Lazăr, Anghelina pleacă, pentru început.

În toți am avut speranțe, și, dacă marcam cinci-șase goluri în plus, cred că eram în altă postură astăzi. Hamza și Lazăr nu au semnat deocamdată, sunt foarte supărați pe antrenor că nu mai are nevoie de ei. Preferă, probabil, să se mai gândească dacă semnează rezilierea”, declara, cu aproximativ o lună în urmă, președintele ilfovenilor, Cristian Tănase.

Chiajna a adus un fost mijlocaș al Rapidului

Între timp, Concordia Chiajna a oficializat transferul lui Bogdan Barbu, un mijlocaș de 29 legitimat ultima dată la Rapid, cu care a și reușit promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Acesta a ajuns sub comanda lui Claudiu Niculescu din postura de jucător liber de contract, după doar 14 minute bifate în tricoul alb-vișiniu în actuala stagiune.

„Concordia Chiajna a reușit să facă un nou transfer! Astăzi, echipa noastră l-a transferat pe mijlocașul Bogdan Barbu, de la Rapid București. Cea mai nouă achiziție din rândul vulturilor verzi are 29 de ani, iar în carieră a mai trecut pe la U Cluj, Academica Clinceni, FC Voluntari, FC Juniorul, AFC Fortuna Câmpina și Sportul Studențesc.

Bogdan Barbu este a doua achiziție a iernii efectuată de echipa noastră, după atacantul Nemanja Sokovic, de la Ripensia Timișoara. În următoarele zile, Concordia va mai realiza două-trei transferuri pentru întărirea și completarea lotului”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Aceasta este cea de-a doua achiziție a ilfovenilor din actuala perioadă de mercato, după Nemanja Sokovic, un atacant sârb care a evoluat ultima dată la Ripensia Timișoara. În CV-ul său se mai află echipe din țara natală precum FK Novi Sad, Radnicki Sid, FK Teleoptik, dar și FC Nitra din Slovacia.