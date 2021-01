Yulia Putintseva, coșmar cu șoareci la Australian Open 2021. Ce a găsit în cameră. Video

Coșmarul Yuliei Putintseva continuă la Australian Open, după ce a fost carantinată în camera de hotel alături de un „musafir nepoftit”: un șoarece. Ba, mai mult, situația s-a repetat și după ce sportiva a schimbat camera de hotel.

Australian Open s-a transformat într-o grea încercarea pentru toți jucătorii care vor participa la primul turneu de Grand Slam al anului, dar mai ales pentru sportivii care sunt în carantină totală, Sorana Cîrstea fiind una dintre ele.

Yulia Putintseva este una dintre sportivele care a trecut prin niște momente cel puțin hilare, iar povestea sa a făcut înconjurul planetei, mai ales că mulți sportivi se consideră dezavantați că au fost carantinați la Melbourne, în loc de Adelaide, unde sunt cei mai importanți jucători.

Rusoaica a filmat și a publicat imaginile din noua cameră de hotel pe twitter, unde au devenit virale. În ciuda acestor imagini, cei de la hotel i-au replicat că hotelul e plin și o mai pot muta din cameră: „Acum cei de la hotel mi-au spus că hotelul este plin și nu mă mai pot ajuta. E o glumă”, a scris jucătoarea pe contul de twitter, în timp ce restul jucătorilor se bucură de un resort de lux la Adelaide.

Putintseva are fobie de șoareci și nu se poate odihni normal, ceea ce e strigător la cer pentru un sportiv aflat în carantină și care nu poate părăsi camera de hotel: „Am încercat să îmi schimb camera în ultimele două ore! Și nimeni nu a venit să mă ajute, din cauza situației de carantină”, a scris Putintseva pe rețeaua de socializare. Ea a etichetat într-un mesaj ulterior conturile WTA, Australian Open și Tennis Australia.

Yulia Putintseva este numărul 28 WTA și a ajutat-o pe Simona Halep să câștige turneul WTA de la Roma de anul trecut, după ce abandonat în partida din sferturi după doar 45 de minute, din cauza unor probleme la spate: „Nu a fost un final de meci pe care noi ni-l dorim vreodată, pentru că o accidentare este grea pentru orice jucător. Îmi pare rău pentru ea, a jucat foarte bine la US Open!”, a spus atunci Simona Halep.

Different room same story🤦🏼‍♀️ wanted to go to sleep but noooope! pic.twitter.com/REZu1LqDMv

Yulia Putintseva îi atacă pe organizatorii Australia One, care deși au făcut eforturi supraomenești, nu le-au explicat foarte clar sportivilor regulile de carantinare și toate celelalte detalii necesare pe timpul șederii în Australia: „Ceea ce nu înțeleg, e de ce nimeni nu ne-a spus niciodată că dacă o persoană de la bordul avionului este pozitivă, tot avionul trebuie să intre în carantină totală, m-aș fi gândit de două ori înainte să vin aici”, a fost replica acidă a sportivei de origine kazahă.

Incidentul e destul de grav, iar sportivii ar putea chiar să dea în judecată organizatorii, dacă lucrurile degenerează: „Altă cameră, aceeaşi poveste. Am vrut să merg la culcare, dar nu…De fapt, sunt mai mulţi!”, a șocat jucătoarea.

it’s actually a lot of them! Not even 1 in my room now🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/uUaicOhoB5

