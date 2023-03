Zanni, Alex Delea, Elena Chiriac și Oana pleacă de la Survivor România. Mesajul transmis concurenților rămași în Republica Dominicană

Survivor România a avut trei ediții speciale în această săptămână. Patru foști concurenți, dintre care și doi câștigători au revenit în Republica Dominicană în forță. Este vorba despre Zanni, Alex Delea, Elena Chiriac și Oana Ciocan, care au făcut furori pe traseu.

Zanni, Alex Delea, Elena Chiriac și Oana pleacă de la Survivor România

Alex Delea și Oana Ciocan au mers în echipa Războinicilor, în timp ce Zanni și Elena Chiriac au mers la Faimoși. În ultimele zile, aceștia le-au împărtășit sfaturi concurenților aflați în competiție. De asemenea, le-au dat și ponturi, dar și o vibrație pozitivă și mai multă speranță.

Iată că săptămâna unificării se încheie, iar odată cu ea, cei patru Four Stars au plecat acasă.

La finalul competiției însă, Four Stars au pierdut cu un scor de 5-4. Alin Chirilă a fost cel care a adus punctul câștigător echipei și l-a învins pe Zanni la ultima probă. Evident, emoțiile au predominat în această seară, iar lucrurile nu se opresc aici.

După ce proba s-a încheiat, Daniel Pavel a anunțat că Zanni, Alex Delea, Elena Chiriac și Oana Ciocan pleacă acasă. De asemenea, prezentatorul tv i-a rugat pe fiecare în parte să spună ce au simțit revenind în Republica Dominicană.

Mesajul Elenei și al Oanei pentru Faimoși și Războinici

Totodată, acesta i-a invitat pe cei patru să spună cum i-au găsit pe concurenți, dar și cum i-au lăsat. Prima a fost Oana Ciocan care spune că și-a dorit încă din prima clipă ca Războinicii să fie mai uniți. De asemenea, ea a mai adăugat că le-a dat și câteva sfaturi importante, de care speră să țină cont

”Când am venit în Dominicană, Războinicii erau uniți, dar eu voiam să fie mai uniți. Le-am oferit secrete pe care eu nu le-am făcut la Survivor România. Am zis că vreau să îi las foarte închegați și pregătiți pentru trofeu. Vreau să fie uniți și sincer unii cu ceilalți”, a spus Oana Ciocan.

Și Elena Chiriac a venit emoționată, iar la fel i-a găsit și pe Faimoși. De asemenea, acest se bucură de faptul că a reușit să dea o mână de ajutor echipei. ” Mă bucur că am putut să îi ajutăm cât de puțin i-am ajutat cu sfaturi, cu energie. Cred că una din lecțiile pe care le-am învățat este să știi să pierzi. Astăzi am pierdut 3 puncte, dar am câștigat experiență.”, a adăugat Elena Chiriac.

Zanni și Alex Delea i-au încurajat pe concurenți rămași la Survivor România

Zanni în schimb a fost ceva mai direct. Acesta spune că i-a găsit pe Faimoși dezbinați, dar și dezorientați. Mai mult de atât, el a adăugat că fiecare vrea să câștige premiul cel mare și nu pune chiar atât de mult preț pe echipa din care face parte.

”I-am găsit pe Faimoși dezorientați, dezbinați și fiecare cu dorința arzătoare de a câștiga el 100.000 de euro. Fiecare a înțeles că echipa este doar o iluzie de moment. Perspectiva mea este doar a mea. Nu încercați să fiți altcineva și cel mai bun să câștige.”, a completat Zanni.

Alex Delea a vorbit despre provocarea primită din partea lui Zanni. De asemenea, acesta s-a declarat încrezător în succesul Războinicilor și spune că nu a venit neapărat să dea sfaturi, ci doar să ajute la nevoie.

”Problema cu Zanni odată venit aici se rezolva. Pierdea el, câștigam eu și viceversa. Pe Războinici i-am găsit bine și cred că i-am lăsat bine. Faceți ce știți, aruncați cum știți, nu mă bag peste voi. Vreau să câștige să se bucure, vreau să piardă și să-i doară, să revină pe traseu și să câștige din nou”, a mai adăugat și Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2023.