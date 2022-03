Zanni are permis de conducere. Câștigătorul de la Survivor se pregătea din decembrie. Video

Protejatul lui Alex Velea a obținut permisul de conducere pentru care a început să se pregătească încă de la sfârșitul anului trecut. În luna decembrie le arăta internauților cum se descurcă la volan, împreună cu instructorul său.

Zanni a obținut permisul de conducere. Cântărețul poate fi văzut deja în trafic

Zanni și-a mai îndeplinit un vis. are permis de conducere, dovadă fiind imaginea pe care a distribuit-o în mediul online. A luat examenul de la sală, iar în martie a trecut de testul practic.

Așadar, de aproximativ două săptămâni prezentatorul de la „Survivor. Extrashow” este șofer. Artistul poate fi văzut în traficul din București chiar la volan, nu în dreapta șoferului, după ce în decembrie se urca prima oară la volan.

„Prima oră în trafic… bine că am prins liber. Asta este prima mea zi de condus… Deci nu prea aveți încredere în mine. Am văzut că mi-ați apăsat dumneavostră pe ambreiaj.

Ăsta e reperul… Iau bine piciorul de pe ambreiaj? Jur că sunt făcut pentru asta. Deja glumesc. În trei luni de zile ne vedem în trafic.

Am condus de am spart, foarte bine pentru prima ședință. Am uitat să filmez sfârșitul lecției de șofat”, spunea Zanni într-un în decembrie 2021.

Cine este Zanni de la Survivor România 2021

Zanni, pe numele său real Zannidache Hubert Edmond, a devenit cunoscut după ce a participat la emisiunea culinară „Chefi la cuțite”. Ulterior, și-a încercat norocul la Survivor România 2021, competiție sportivă pe care a câștigat-o.

Vedeta a investit banii într-un apartament cu două camere. Evoluția cântărețului a început să se vadă și mai mult, în ciuda copilăriei petrecute în orfelinat și dramelor prin care a trecut după ce a fost abandonat de părinți.

În momentul de față, Zanni demonstrează că ambiția și munca dau roade în cazul său. Este pe propriile picioare și cu mai multe vise îndeplinite la activ.