Zeljko Kopic a studiat-o cu atenție pe CFR Cluj: „Vom fi bine pregătiți”. Situație dificilă pentru Dinamo

Dinamo caută a treia victorie consecutivă în SuperLiga care să o apropie și mai multe de locurile salvatoare. „Câinii” vor avea o misiune extrem de dificilă, în deplasare, cu CFR Cluj, vineri, 23 februarie, ora 20:00, în etapa a 27-a. Zeljko Kopic a susținut o conferință de presă înainte de plecarea în Ardeal.

Zeljko Kopic a studiat-o cu atenție pe CFR Cluj: „Vom fi bine pregătiți”

Dinamo a câștigat cu Farul (2-0) și Oțelul (3-1) și a scăpat de ultimul loc din SuperLiga. Zeljko Kopic este convins că jucătorii săi trebuie să își ridice și mai mult nivelul de joc pentru a obține un rezultat pozitiv în Gruia.

ADVERTISEMENT

„După aceste două victorii, ne așteaptă un meci tare. CFR Cluj e o echipă cu multă calitate și joacă un fotbal bun. Dacă vrem să luăm puncte, trebuie să fim buni decât în precedentele partide.

Am lucrat mult pentru acest meci. Am văzut că CFR preferă un sistem 4-2-3-1. Am analizat-o și am remarcat anumite tipar, atât în ofensivă, cât și în defensivă. Din punct de vedere tactic, vom fi bine pregătiți.

ADVERTISEMENT

Vrem să luăm puncte din fiecare meci. Vom merge acolo pentru a lupta. Vom face tot ce putem pentru a obține puncte”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Dinamo, fără Politic și Amzăr la meciul cu CFR Cluj

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, pentru derby-ul cu CFR Cluj. Ambii jucători au ieșit accidentați, acuzând probleme musculare, din meciul cu Oțelul, scor 3-1 pe „Arcul de Triumf”.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic a confirmat că cei doi jucători nu vor face deplasarea la Cluj-Napoca. Totodată, Edgar Ie va fi în lotul „câinilor” vineri seară. „Cu privire la lot, Politic nu va fi cu siguranță la meci. Și nici Amzăr nu va fi gata.

Iar unul sau doi jucători sub semnul întrebării. Dar am 26 de jucători în lot. Dacă unii nu pot juca, e o ocazie pentru alții să arate că au calitate. Edgard Ie e pregătit, va fi în echipă”, a mai spus Zeljko Kopic. Informațiile FANATIK sunt că cei doi pe care Kopic îi pune sub semnul întrebării sunt Milanov și Homawoo.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a fost prezent din nou la antrenamentul lui Dinamo: „E deja o tradiție!”

Mircea Lucescu le-a purtat noroc celor de la Dinamo. „Il Luce” înainte de meciurile cu Farul și Oțelul, iar Dinamo a câștigat de fiecare dată. Astfel, cel mai titrat antrenor român a ales să vină la ședința de pregătire de la Săftica și înainte de meciul cu CFR Cluj.

”Mircea Lucescu a fost ieri în Grecia, iar azi cu noi. E deja o tradiție. Face parte din istoria acestui club și apreciez mult că ne susține. Ne dă o energie bună. Îmi doresc în viitor să stau mai mult de vorbă cu el.

Atmosfera e mai bună, dar mai avem mult de muncă. Suntem încă în zona retrogradării. Sunt fericit pentru jucători, dar mai avem multe de făcut. Suntem într-un proces care nu se oprește niciodată. Am spus și înainte de aceste victorii că sunt părți care mă mulțumesc.

Acum suntem într-o atmosferă mai bună, dar trebuie să muncim la toate capitolele. Suntem toți fericiți când se vorbește frumos despre munca noastră, dar eu mă concentrez pe muncă și jucători. Ei sunt cei mai importanți”, a concluzionat Zeljko Kopic.