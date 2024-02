Mircea Lucescu, dezvăluiri despre ce a făcut în cele două apariții în cantonamentul lui Dinamo! „Au nevoie de prezența mea. Eu pot fi alături și de Rapid”. Exclusiv

Mircea Lucescu (78 de ani) a explicat pentru FANATIK care este principalul motiv pentru care a acceptat să se implice în viața echipei Dinamo.

Mircea Lucescu, dezvăluiri despre ce a făcut în cantonamentul lui Dinamo!

Legendarul antrenor a devenit un adevărat giuvaier pentru Dinamo. , apoi „câinii” aveau să câștige meciul de la Ovidiu, scor 2-0.

„Păi dacă le-a reușit cu Farul (n.r. râde), am zis să repetăm și cu Oțelul. Nu-mi convine ca Dinamo să retrogradeze pentru a doua oară în istorie. Când e greu se vede cine este alături de Dinamo.

Eu pot fi alături și de Rapid, dar Rapid o duce bine acum. Fotbalul românesc are nevoie de Dinamo. Nu ne mai permitem să mai pierdem un brand mare al României. Dinamo va renaște, are în spate o forță extraordinară, pe care o dau suporterii”, a declarat Mircea Lucescu pentru FANATIK.

Ce le-a spus Mircea Lucescu jucătorilor lui Dinamo!

Mircea Lucescu a devenit piatra prețioasă a lui Dinamo, iar fiecare cuvânt rostit de acesta la antrenamentele „câinilor” e asimilat cu putere de jucători și staff. Fostul tehnician de la Șahtior e conștient că prezența sa aduce un plus la moralul echipei înaintea meciurilor.

„Au nevoie de prezența mea. I-am felicitat și i-am încurajat. Trebuie să aibă evoluții bune, pe măsura așteptărilor din partea suporterilor. Am vorbit cu antrenorul Zeljko Kopic.

L-am încurajat. Îi era greu după seria de patru înfrângeri. Ajut cu sfaturi, cu încurajări. Astfel de lucruri pot schimba foarte mult starea de spirit a unei echipe”, a adăugat „Il Luce”.

De la Dinamo la Dinamo… Kiev!

Chiar dacă a plecat de la cârma lui Dinamo Kiev, Mircea Lucescu a rămas un apropiat al clubului din Ucraina. De altfel, acesta susține că n-a putut urmări meciul dintre Farul și Dinamo București tocmai pentru că se afla în Antalya în cantonamentul lui Dinamo Kiev.

„Nu am văzut meciul cu Farul, eram în Antalya. M-au chemat cei de la Dinamo Kiev. Văd că toți vor să le fiu mentor. Voi merge însă la meciul cu Oțelul. Nu vreau să dau speranțe nimănui.

Am ajutat Dinamo de câte ori am putut. În 1990, când am plecat de la Dinamo, Dinamo domina fotbalul românesc, iar acum a ajuns într-o situație delicată din cauza unei proaste gestionări, neprofesioniste”, a mai spus Mircea Lucescu.