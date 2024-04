Dinamo a primit gol în minutul 90 și . Cele două formații au remizat pe „Ion Oblemenco”, scor 1-1, în etapa a 5-a din play-out-ul SuperLigii. Zeljko Kopic susține că obiectivul, salvarea de la retrogradare, devine mai greu de îndeplinit după un asemenea deznodământ.

Zeljko Kopic, după FC U Craiova – Dinamo 1-1: „Planul nostru era să reușim al doilea gol”

Dinamo a deschis scorul în minutul 43 prin Georgi Milanov. „Câinii” au intrat în avantaj la cabine și au reușit să conducă pe tabelă până în minutul 90. Vladislav Blănuță l-a învins pe Adnan Golubovic și a adus dezamăgirea în tabăra „câinilor”.

ADVERTISEMENT

”Am luat gol în ultimele minute. Nu am reușit să câștigăm ultima luptă din careul nostru. Am controlat jocul în prima repriză. Planul nostru era să reușim și al doilea gol, dar nu am reușit.

Nu am vrut să ne mai asumăm riscuri în ultimele 15 minute. Toată lumea este dezamăgită, dar cred că meritam mai mult după evoluția de azi. Trebuie să ne recuperăm și să fim pregătiți pentru meciul de la Botoșani”, a declarat Zeljko Kopic, la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, anunț îngrijorător după FC U Craiova – Dinamo 1-1: „Devine din ce în ce mai dificil”

Cu o victorie în Bănie, Dinamo ar fi urcat până pe locul 6 în play-out, care asigură salvarea de la retrogradare. În schimb, „câinii” au remizat și au rămas pe locul 8 în clasament, ultima poziție care duce la barajul pentru menținere/retrogradare.

Următoarea adversară a lui Dinamo este FC Botoșani. Meciul din Moldova are loc marți, 23 aprilie, ora 19:30, în etapa a 6-a din play-out-ul SuperLigii. Zeljko Kopic a făcut un anunț îngrijorător pentru fani și a anunțat că salvarea de la retrogradare a devenit mult mai dificilă după meciul din Bănie.

ADVERTISEMENT

În final, adversarul a riscat tot. Este firesc. Toți luptăm pentru club, pentru rezultate. În ultimul meci am reușit să câștigăm în ultimele minute, dar în multe meciuri s-a întâmplat să primim goluri sau să pierdem.

Trebuie să ne atingem obiectivul. Să rămânem în prima ligă. Devine și mai dificil după un astfel de meci”, a mai spus Zeljko Kopic. Dinamo are 20 de puncte și un golaveraj negativ: 3 goluri marcate și 6 primite.

ADVERTISEMENT

pe Prima Sport 1 după FC U Craiova – Dinamo 1-1 și a dezvăluit că le-a spus jucătorilor să forțeze marcarea celui de-al doilea gol pentru a scăpa de emoții.