Zeljko Kopic, resemnat după Oțelul – Dinamo 1-0: „E o problemă de concentrare. Jocul următor e crucial”

Dinamo , în etapa a 3-a din play-out-ul SuperLigii. „Câinii” au ajuns la 3 meciuri consecutive fără victorie și ocupă locul 9, direct retrogradabil. Zeljko Kopic pune .

Zeljko Kopic, resemnat după Oțelul – Dinamo 1-0: „E o problemă de concentrare”

După ce a fost egalată în prelungiri de Petrolul etapa trecută (1-1), Dinamo a pierdut la ultima fază cu Oțelul la Galați. Răzvan Tănasă a marcat singurul gol al meciului în minutul 90+3 după un șut de la marginea careului.

Zeljko Kopic este de părere că Dinamo a controlat partida. Antrenorul din Ștefan cel Mare a vorbit despre cât de dificil este să pierzi în ultimele secunde ale meciului. ”Cred că în majoritatea timpului am controlat jocul.

Am avut ocazii. În ultima treime trebuie să reacționăm mai bine. Am făcut totul pentru a câștiga jocul, dar iar am pierdut în prelungiri. E greu să pierzi pe final. Trebuie să văd și eu jocul să înțeleg ce s-a întâmplat.

Evident că atunci când iei gol în prelungiri e o problemă de concentrare. Cea mai mare problemă o avem în fața porții”, a declarat Zeljko Kopic, la finalul meciului Oțelul – Dinamo, scor 1-0.

Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă: „Jocul următor e crucial”

Dinamo ocupă locul 9 în play-out, cu 16 puncte. Clubul din Ștefan cel Mare a înregistrat două înfrângeri cu Hermannstadt (0-3) și Oțelul (0-1), dar și un rezultat de egalitate cu Petrolul (1-1). În următoarea rundă, Dinamo o înfruntă pe Poli Iași pe teren propriu.

Zeljko Kopic susține că duelul cu echipa din Copou va fi decisiv pentru salvarea de la retrogradare. „Nu reușim să înscriem și să învingem. E aceeași problemă mereu. Totul e în mâinile noastre.

Jocul următor e crucial. Trebuie să ne pregătim mai bine și să luăm cele trei puncte. Cu un rezultat bun, putem să ne ridicăm în clasament. Am pierdut puncte în dese rânduri, ne lipsește un pic și norocul”, a mai spus Zeljko Kopic.

Rămâne de văzut dacă Dinamo va juca meciul cu Poli Iași cu spectatori în tribune. Comisia de Recurs a Ligii Profesioniste de Fotbal , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. „Câinii” au primit o suspendare a terenului pentru 4 etape, însă clubul din Ștefan cel Mare a făcut apel.