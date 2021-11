Cine lucrează de Sfântul Andrei și de Ziua Națională trebuie să primească de la angajator compensaţii. Regula, valabilă la stat și privat

Cu toate că sunt mulți români care nu lucrează în zilele de sărbătoare legală, fiind considerate, conform Codului Muncii, zile libere, sunt, însă, și foarte mulți români care trebuie să se prezinte la serviciu chiar și în astfel de momente, indiferent dacă lucrează la stat sau la privat.

Sfântul Andrei și Ziua Națională sunt unele dintre când mulți oameni merg la job. Însă, ei trebuie să știe un lucru: acestea trebuie compensate de către angajatorul lor, în caz contrar, acesta riscă sancțiuni.

Ce sancțiuni riscă angajatorii care nu respectă legea zilelor de sărbătoare legală

Printre domeniile care presupun prezență la locul de muncă de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României sunt: sănătate, alimentație publică, presă, HORECA, poliție, auto, call center etc.

ADVERTISEMENT

”Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:

– 1 si 2 ianuarie;

– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane;

– Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui;

– prima si a doua zi de Pasti;

– 1 mai;

– 1 iunie;

– prima si a doua zi de Rusalii;

– Adormirea Maicii Domnului;

– 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;

– 1 decembrie;

– prima si a doua zi de Craciun;

– doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora”, este menționat în

Drept urmare, este precizat că astfel de categorii de salariați trebuie să beneficieze în următoarele 30 de zile de liber. În caz contrar, angajatorul este obligat să le acorde un spor de cel puțin 100% pe lângă salariul pe care-l primesc angajații.

ADVERTISEMENT

”Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unităţile sanitare şi pentru cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate, a căror aplicare este obligatorie (…)

Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 140, precum si la locurile de munca prevazute la art. 141 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.

ADVERTISEMENT

In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru”, mai este precizat în Codul Muncii.

Unde se poate depune plângere pe numele angajatorului dacă nu respectă legea

Dacă un angajator refuză să îndeplinească una dintre cele două prevederi, el poate fi amendat cu sume destul de mari, precum 5.000 sau 10.000 lei.

ADVERTISEMENT

Referitor la sărbătorile actuale (și în care mulți români nu lucrează sau urmează a fi compensați) Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2021 pică marți și miercuri.

Un angajat poate depune plângere pe numele angajatorului dacă acesta nu se conformează Codului Muncii, la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) al locului de unde provin.