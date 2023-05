Zile libere mai puţine, bani mai mulţi în buzunar. Proiectul de lege care urmăreşte să-i ţină pe români la muncă de sărbători

Antreprenorii din mediul privat se plâng că, din cauza celor 15 zile libere legale, pe lângă cele 20 de zile de concediu de odihnă, ajung să sufere pierderi importante, astfel că în Senat se află un proiect de lege care le oferă angajatorilor oportunitatea de a da mai puţine libere, însă angajatul la primi în schimb compensaţii finanţate de la bugetul de stat.

Marius Budăi nu e de acord să dea bani de la stat pentru zile libere

Proiectul de lege a fost semnat de 56 de parlamentari, atât din coaliţia de guvernare PSD-PNL-UDMR, dar şi de câţiva deputaţi USR. Iniţiatorii susţin că odată cu creșterea numărului de zile libere la care angajații au dreptul a crescut proporțional și presiunea asupra cheltuielilor cu forța de muncă a firmelor, raportat la numărul zilelor productive.

“În sectoarele unde procesul de producție sau prestarea de activități nu pot fi întrerupte, angajatorilor li se dublează cheltuielile salariale pentru zilele respective.

Eforturile financiare ale unui astfel de operator echivalează pentru un singur angajat al său cu o lună și jumătate de muncă în regim normal”, se arată în expunerea de motive care a generat propunerea legislativă.

În prezent, în România, , numărul acestora crescând de peste două ori în numai 20 de ani şi propulsându-ne pe primele locuri în UE din acest punct de vedere.

Parlamentarii propun acum compensarea pierderilor angajatorilor prin reducerea unor contribuții obligatorii pe forța de muncă aferente zilelor nelucrătoare. Suportarea cheltuielilor salariale ar urma să se facă din bugetul consolidat.

Cum iniţiativa vizează sectorul privat, ministrul Muncii, Marius Budăi, nu o priveşte cu ochi buni, considerând că ar crea discrepanţe între mediul privat şi cel bugetar. “Eu, în calitate de ministru, voi da punct de vedere negativ de la Ministerul Muncii pe asemenea legislaţie”, spune Budăi.

Până în prezent, și mai urmează să mai aibă încă opt până la finalul anului. Astfel, angajaţii nu vor lucra nici pe 1 iunie (joi) — Ziua Copilului, 4 şi 5 iunie (duminică şi luni), prima şi a doua zi de Rusalii, 15 august (marți) — Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie (joi) — Sfântul Andrei, 1 decembrie (vineri)— Ziua Națională a României, 25 şi 26 decembrie (luni şi marţi )- prima şi a doua zi de Crăciun.

Aceste libere provenite din sărbători legale se adaugă celor 21 zile de concediu de odihnă la care are dreptul orice angajat. În plus, salariații au dreptul și la 30 de zile de concediu fără plată, care se acordă o singură dată într-un an.