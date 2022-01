Codul muncii explică angajaților până când pot fi luate zilele de concediu rămase din 2021. Potrivit legii, aceștia pot benefia de concediul rămas până la jumătatea anului 2023.

Până când pot fi luate zilele de concediu rămase din 2021. Ce spune Codul muncii

Cele mai așteptate zile din an, pentru angajați, sunt cele de concediu. Fie că sunt petrecute pe meleaguri străine, fie că sunt folosite pentru a rămâne în țară, zilele de odihnă sunt extrem de importante pentru fiecare persoană.

Sunt situații însă când angajații rămân cu neluate și își dau seama de acest lucru de abia la sfârșitul anului sau la începutul anului următor.

ADVERTISEMENT

Ce trebuie să știe aceștia este că nu au de ce să își facă griji, deoarece aceste nu sunt pierdute.

Angajatorul are obligația de a acorda toate liberele prevăzute de lege.

Astfel, persoanele angajate, la stat sau la privat, care nu au apucat să se bucure de toate cele minim 20 de zile legale de concediu de odihnă, au dreptul să le solicite angajatorului, până la jumătatea anului 2023.

ADVERTISEMENT

Ce prevede Codul muncii

Fiecare cetățean ar trebui să cunoască legile după care funcționează țara în care locuiește, pentru a ști care îi sunt drepturile, dar și responsabilitățile. Același lucru se aplică și în cazul angajaților, care ar trebui să știe ce prevede Codul muncii.

Articolul 144 din Codul muncii prevede intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă.

“Art. 144. Intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă

(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.

(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari”, spune textul legii.

ADVERTISEMENT

De asemenea, articolul 146 din Codul muncii spune că zilele concediului de odihnă trebuie să fie efectuate și plătite.

“Art. 146. Efectuarea si compensarea concediului de odihnă

(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.

(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca”, mai arată Codul muncii.

ADVERTISEMENT

Mai precis, dacă un angajat mai are zile libere rămase din anul precedent, angajatorul are obligația să i le acorde timp de 18 luni începând cu anul următor.

Astfel, cei care nu și-au luat toate zilele de concediu din 2021 pot beneficia de acestea până la data de 30 iunie 2023.