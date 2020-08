Zinedine Zidane e mândru de ce a realizat la Madrid. Părerea antrenorului francez despre gafele lui Raphael Varane

Real Madrid a părăsit Liga Campionilor încă din faza optimilor, după ce a fost învinsă și în meciul retur de către Manchester City, tot cu 2-1.

Englezii antrenați de Pep Guardiola au reușit să marcheze cele două goluri în urma unor greșeli grave comise de fundașul francez al lui Real Madrid, Raphael Varane. Antrenorul madrilenilor a spus că este mândru de jucătorii săi și i-a transmis lui Varane să țină capul sus.

”Nu putem fi mulțumiți, am pierdut un meci, o calificare…Dar trebuie să fim mândri de tot ce am realizat în acest sezon. S-au pierdut două meciuri contra unui adversar bun, trebuie să acceptăm asta. Am avut șansele noastre de a marca. În a doua parte, am fost mai buni, dar așa e fotbalul. 95% din tot ce am făcut în acest sezon a fost excelent”, a declarat Zinedine Zidane,



”A fost un sezon excelent! Varane trebuie să țină capul sus”

Tehnicianul francez a spus că e mândru de modul cum s-au comportat elevii săi și i-a transmis lui Varane că trebuie să țină capul sus după ce a greșit grav la ambele goluri ale lui Manchester City din returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

„Trebuie să fim mândri de echipă, de ce am realizat. A fost un sezon excelent, chiar dacă jucătorii nu sunt mulțumiți de acest meci, pentru că ei vor întotdeauna să câștige.

Sunt foarte mândru de echipa mea. Am dat totul pe teren. Varane trebuie să țină capul sus. Am vorbit, trebuie să fie calm.

Trebuie să acceptăm că ăsta e fotbalul. 95% din ce au făcut băieții în acest sezon a fost pozitiv. A fost ceva spectaculos”, a spus Zinedine Zidane după joc.

Trei trofee ale Ligii Campionilor are Zidane împreună cu Real

Întrebat dacă va mai rămâne la Real Madrid, francezul a spus: ”Sunt aici, sunt antrenorul lui Real Madrid până când se va întâmpla altceva. Nu am să reflectez la nimic. Sunt antrenorul lui Real Madrid, nu sunt întrebări mai multe de pus în acest sens”.

Până la cele două meciuri cu englezii, francezul nu fusese eliminat niciodată din Liga Campionilor. Zidane a fost numit antrenorul lui Real Madrid în stagiunea 2015-2016. Atunci el a reușit să ia primul titlu în Liga Campionilor, după un ultim act cu Atletico Madrid.

Pentru francez au mai venit încă două trofee în UCL după jocuri contra lui Juventus și Liverpool. După meciul cu englezii de la Liverpool, Zidane a plecat de la Real Madrid, iar în stagiunea 2018-2019, ”galacticii” au fost învinți de Ajax în optimi.