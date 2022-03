Război în Ucraina. Australia îl sancționează pe Aleksandr Lukașenko. Mesajul de unitate al Occidentului în fața agresiunii Rusiei. Ce se întâmplă la Moscova

Cernobîlul, locul celui mai grav accident nuclear din lume în 1986, se află sub controlul forțelor ruse de aproximativ o lună.

A 29-a zi de război în Ucraina a fost una a declarațiilor și întânirilor la nivel înalt, marcată de reuniunea de urgență a NATO și de prezența președintelui SUA la Bruxelles, dar și de câteva vești care ar putea schimba soarta lumii.

Război în Ucraina. Mesajul de unitate al Occidentului în fața agresiunii Rusiei

Cel mai important eveniment al zilei de joi a fost , de la Bruxelles. În afară de mesajul de unitate al Occidentului și de sprijinul necondiționat pentru unitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, declarația comună a liderilor țărilor NATO a oferit și câteva indicii cu privire la viitor.

„Rusia trebuie să dea dovadă de seriozitate cu privire la negocieri prin implementarea imediată a unei încetări a focului. Cerem Rusiei să se angajeze în negocieri credibile și constructive cu Ucraina pentru a ajunge la rezultate concrete, începând cu o încetare a focului sustenabilă și continuând cu retragerea trupelor sale de pe teritoriul Ucrainei”, se arată în declarația comună a liderilor din NATO.

Aceștia consideră faptul că Rusia și-a continuat atacurile în timpul negocierilor „regretabil” și au anunțat că susțin eforturile de pace ale Ucrainei. „Ne reafirmăm susținerea necondiționată pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în granițele recunoscute internațional, inclusiv cu privire la apele teritoriale”, se mai spune în declarația comună, care adaugă că „Ucraina are dreptul fundamental de a se apăra, potrivit Cartei Națiunilor Unite. Din 2014, am oferit un sprijin major Ucrainei pentru a putea să-și exercite acest drept. Am antrenat forțele armate ale Ucrainei, i-am întărit capacitățile militare și i-am sporit rezistența. Aliații din NATO vor crește acest ajutor și vor continua să livreze Ucrainei sprijin politic și practic pentru a se putea apăra și de acum încolo”.

„Aliații NATO vor continua, de asemenea, să ofere ajutor în zona securității cibernetice și a protecție față de amenințările de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară. Aliații din NATO vor oferi și sprijin umanitar și va găzdui refugiați. Miniștrii de externe vor discuta despre acest ajutor și la întâlnirea ce va avea loc în aprilie”, au mai arătat liderii țărilor Alianței Nord-Atlantice.

Evident, Rusia a reacționat spunând că, prin furnizarea de arme către Ucraina, NATO își dorește .

Noi sancțiuni și avertismente pentru Rusia

Statele Unite au adăugat noi sancțiuni contra Rusiei, fiind vizați acum peste 300 de membri ai Dumei de Stat, alături de oligarhi și apropiați ai președintelui Putin. Despre care Joe Biden spune că a pariat greșit. „Putin a mizat că NATO este dezbinată. Din discuțiile mele cu el a reieșit clar că nu credea că Alianța poate să dea dovadă de o asemenea coeziune”, a spus președintele american.

„Putin a primit exact opusul a ceea ce se aștepta după invazia din Ucraina. NATO nu a fost niciodată mai unită decât astăzi”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Biden a refuzat însă să dea un răspuns clar cu privire la conduita NATO și SUA în cazul în care Rusia va folosi arme chimice, spunând doar că va fi un răspuns clar, dar că decizia se va lua atunci. Iar despre posibilul ajutor al Chinei pentru Moscova, președintele american a declarat că nu crede că Beijingul își va pune în pericol relațiile cu Europa și SUA printr-un astfel de gest. Și tot președintele SUA a vorbit și despre excluderea Rusiei din G20 și despre găsirea unor metode de a face acest lucru chiar dacă anumite țări se vor opune unei astfel de decizii.

Petrol și gaze contra ruble? Europa spune „Niet!”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia nu mai poate folosi energia pentru a șantaja Europa, adăugând că nu i se va permite Moscovei să ceară plata în ruble pentru petrol și gaze naturale, întrucât asta ar însemna o ocolire a sancțiunilor.

„Este o decizie unilaterală și o încălcare clară a termenilor contractului” a spus Von der Leyen, „Nu vom permite Rusiei să evite aceste sancțiuni. Vremea în care energia putea fi folosită ca instrument de șantaj a trecut”, a adăugat șefa Comisiei Europene.

Anterior, cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz, anunțase că țara sa nu va plăti importurile de energie în ruble, explicând că moneda de plată este prevăzută în contract.

Probleme la Moscova

Și, în timp ce situația este din ce în ce mai proastă în orașele asediate de Rusia și în zonele ocupate, încep să apară probleme și la Kremlin. Ministrul Apărării, Serghei Șoigu, a fost dat dispărut vreme de câteva zile, iar joi a reapărut. Jurnaliștii ruși remarcaseră că Șoigu nu a mai fost văzut din data de 11 martie, adică a fost absent din spațiul public în ultimele 12 din cele 28 de zile ale războiului din Ucraina. Și tot de pe 11 martie dispăruse din atenția publică și generalul Gherasimov, șeful Statului Major al Federației Ruse.

Dar joi, televiziunile din Rusia au prezentat imagini cu Serghei Șoigu, ministrul apărării, după dispariția acestuia din spațiul public. În imaginile difuzate, acesta se afla alături de alți oficiali de rang înalt, în ședința Consiliului de Securitate.

Însă cele mai îngrijorătoare vești pentru Vladimir Putin vin de la fostul său „angajator”, adică FSB, urmașul KGB. Un avertizor din interiorul serviciului secret al Rusiei a declarat că riscul unei lovituri de stat a contra lui Putin crește cu fiecare săptămână de război.

Sursa a declarat că nemulțumirea a cuprins serviciile de securitate după invazia Ucrainei de către Rusia. Vladimir Osecekin, un activist rus în exil, a declarat pentru The Times că riscul asumat agenți atunci când vorbesc este semnul furiei lor față de Putin și al faptului că sancțiunile au avut efect asupra ofițerilor FSB.

„Timp de 20 de ani Putin a creat stabilitate în Rusia. Ofițerii FSB, polițiștii, procurorii – acei oameni din interiorul sistemului – au putut trăi o viață bună. Dar acum totul a dispărut. Ei recunosc că acest război este o catastrofă pentru economie, pentru umanitate. Ei nu vor să se întoarcă la Uniunea Sovietică. Pentru fiecare săptămână și fiecare lună în care acest război continuă, crește posibilitatea unei rebeliuni a celor din serviciile de securitate”, a spus Osecekin.