Zlatan Ibrahimovic, model pentru Novak Djokovic: „Mi-aș fi dorit să fiu ca el. Nu renunță niciodată”

Liderul clasamentului ATP, sârbul Novak Djokovic, a jucat în acest an 55 de meciuri și a pierdut doar șase, dar ultimele trei eșecuri au fost și cele mai dureroase: în semifinala și în finala mică de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, plus ultimul act de la US Open.

Novak Djokovic a ratat câștigarea Golden Slam

Înfrângerile îl vor marca pentru mult timp pentru că Nole a ratat șansa de a deveni primul jucător din istorie care să câștige Golden Slam. Mai precis, să se impună într-un an la toate turneele de Mare Șlem și la Jocurile Olimpice. De fapt, în toată istoria sportului alb, doar germanca Steffi Graf a reușit acest lucru, în 1988 (atunci, JO au avut loc la Seul).

În prezent, Djokovic se află la Torino, unde se pregătește pentru participarea la Turneul Campionilor, Nitto ATP Finals. El a fost repartizat în Grupa Roșie, alături de Stefanos Tsitsipas (Grecia, cs 3), Andrey Rublev (Rusia, cs 5) și Casper Ruud (Norvegia, cs 7).

ADVERTISEMENT

Din Grupa Verde fac parte Daniil Medvedev (Rusia, cs 2), Alexander Zverev (Germania, cs 4), Matteo Berrettini (Italia, cs 6) și Hubert Hurcakz (Polonia, cs 8).

Novak Djokovic se regăsește în felul de a fi al lui Zlatan Ibrahimovic

Într-o scurtă pauză, el a acordat un interviu jurnaliștilor de la publicația , în care a făcut cunoscut faptul că unul dintre modelele sale din fotbal este suedezul .

ADVERTISEMENT

„Îmi place filosofia lui: cu cât îmbătrânește, cu atât se simte mai tânăr. El este cu adevărat simbolul mentalității balcanice: forța de a nu renunța niciodată și încrederea totală în sine.

Din acest motiv mă regăsesc foarte mult în felul lui de a fi: mentalitatea campionului care îi respectă pe ceilalți, dar care în momentul în care intră pe teren este conștient de calitățile care vin din munca la antrenamente”, a declarat Djokovic.

ADVERTISEMENT

Orice înfrângere îți întărește caracterul, consideră Novak Djokovic

Nole a recunoscut că nu a depășit momentele grele prin care a trecut după ce a fost învins la Jocurile Olimpice de la Tokyo și în finală la US Open.

„Este foarte important să experimentzu înfrângerea nu doar ca pe emoția dezamăgitoare a momentului, ci și ca pe o oportunitate de a crește mental și de a-ți întări caracterul. Obiectivul este să ies dintr-o situație dificilă ca om și să ajung un jucător mai bun decât eram când am pierdut.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță, peste asta muncesc în fiecare zi. În mintea mea, trebiuie să muncesc constant la aspectul fizic și cel tehnic. Trebuie sa fiu capabil sa inteleg cum sa gestionez energiile negative în cel mai profitabil mod”, este de părere Nole.

Novak Djokovic este încântat că Turneul Campionilor s-a mutat la Torino

„Între timp, am ajuns într-un oraș în care am fost o singură dată ca sportiv, pe vremea când aveam 15 ani, și am participat la un turneu de juniori. Voi încerca să mă bucur cât mai mult de tot ceea ce mi se va întâmpla.

ADVERTISEMENT

Sunt fericit că turneul are loc în Italia, unde văd că este o mare pasiune pentru sport. În plus, am și o relație specială cu fanii italieni. Sigur, am avut succese mari la Londra în ultimii 11 ani, dar este foarte bine, pentru promovarea tenisului, ca Turneul Campionilor să ajungă într-o țară care iubește tenisul”, a mai declarat sârbul.

Ediția din acest an a Turneului Campionilor la tenis, Nitto ATP Finals, se va desfășura la Torino, în Italia, între 14 și 21 noiembrie. Competiția va fi organizată de orașul peninsular până în 2025, după ce din 2009 până în 2019 a avut loc la Londra.

La turneul de dublu s-a calificat și românul , care joacă alături de germanul Kevin Krawietz. Cei doi sunt a șaptea pereche favorită la câștigarea trofeului, dar misiunea lor va fi foarte grea.

Horia și partenerul lui au fost repartizați în Grupa Verde, alături de perechile Nikola Mektic, Mate Pavic (ambii din Croația; cs 1), Marcel Granollers-Pujol, Horacio Zeballos (Spania, Argentina; cs 3) și Ivan Dodig, Filip Polasek (Croația, Slovacia; cs 6).

Din Grupa Roșie fac parte perechile Rajeev Ram, Joe Salisbury (Statele Unite, Marea Britanie; cs 2), Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (ambii Franța; cs 4), Juan-Sebastian Cabal, Robert Farah (ambii Columbia; cs 5) și Jamie Murray, Bruno Soares (Marte Britanie, Brazilia; cs 8).